Toni Kroos bei Real Madrid vor dem Aus?

Sind die Tage von Toni Kroos bei Real Madrid gezählt?

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Krise ist beim spanischen Top-Klub Real Madrid seit der Berufung von Zinédine Zidane als Trainer wieder entflammt. Doch der Weg zurück zu alter Größe scheint auch mit schmerzlichen Veränderungen einher zu gehen. Eine davon betrifft möglicherweise Toni Kroos.

Wie das Portal "Don Ballon" berichtet, steht die Zusammenarbeit zwischen Toni Kroos und den Königlichen möglicherweise vor dem Aus. Der Weltmeister von 2014, der mit seinen konstanten Leistungen auf Weltklasse-Niveau in den vergangenen Jahren einer der Garanten für die drei gewonnenen Champions-League-Titel in Serie (2016, 2017, 2018) war, ist nach einem Leistungseinbruch in dieser Spielzeit bei Fans und Medien gleichermaßen in Ungnade gefallen.

Kroos fühle sich demnach aktuell ungerechtfertigt als einer der Hauptschuldigen für die Misere isoliert und denke über eine Veränderung nach.

Doch auch der Zuspruch von oberster Stelle scheint zu bröckeln: Der mächtige Real-Boss Florentino Pérez hat im Zuge der Krise seine Meinung über den 29-Jährigen anscheinend überdacht.

Möglicher Nachfolger steht schon bereit

Demnach ist der 72-Jährige überzeugt, dass Kroos seine beste Zeit bereits hinter sich habe. In Zukunft werde es ihm schwer fallen, den hohen physischen Anforderungen gerecht zu werden.

Als möglichen Nachfolger für den Mittelfeldspieler bringt das Portal Adrien Rabiot von Paris Saint-Germain ins Gespräch. Der Vertrag des Franzose beim französischen Meister läuft im Sommer aus, eine Verlängerung scheint in der gegenwärtigen Situation ausgeschlossen. Der 23-Jährige befindet sich wegen seiner offen bekundeten Wechsel-Absichten im Clinch mit seinem Arbeitgeber.

Seit Monaten sitzt Rabiot nur noch auf der Tribüne. Sollte Real also anfragen, dürfte der Sechser folglich höchst interessiert sein, das Erbe des deutschen Spielmachers in Madrid anzutreten.