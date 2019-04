Große Ehre für Jürgen Klopp

Jürgen Klopp wurde für die Wahl zum "Deutschen Fußball Botschafter 2019" nominiert

Jürgen Klopp ist einer von drei Nominierten zur Wahl des Deutschen Fußball Botschafters 2019 in der Hauptkategorie Trainer, die am 15. Mai im Auswärtigen Amt in Berlin entschieden wird.

Initiator Roland Bischof überreichte dem Erfolgstrainer in Liverpool auf seiner dritten und letzten Nominierungsreise die Urkunde, zuvor war er bereits bei Petra Landers in Sambia sowie Michael Weiß in der Mongolei.

"Jürgen Klopp trägt in England auf außergewöhnliche Weise zum positiven Ansehen von Deutschland bei - er genießt hier allergrößte Sympathien," so Bischof.

Die hochkarätige Jury um kicker-Herausgeber Rainer Holzschuh war beeindruckt, wie Klopp durch seine unverwechselbare Art die Herzen im Sturm eroberte und weit über Liverpools Grenzen hinaus in England gefeiert wird.

Durch seine leidenschaftlich gelebte Philosophie im Fußball, aber auch durch seine Bodenständigkeit im täglichen Leben, gibt er ein durchweg positives Bild als deutscher Trainer ab. In Liverpool gab es seit Kenny Dalglish's Zeiten als aktiver Spieler nicht mehr einen solchen Hype.

Dem Trainer, der als erster Deutscher zum besten Trainer des Monats in England gewählt wurde, gibt der Erfolg Recht. Er erreichte mit Liverpool mehrere Finale, u.a. letztes Jahr in der Champions-League, wie zuvor schon mit Borussia Dortmund. Auch in diesem Jahr steht er dort mit seinem Team bereits im Halbfinale und liefert sich in der aktuellen Saison einen packenden Zweikampf mit Manchester City um den englischen Meistertitel.

Seine Stärke und sein Ziel liegt darin, Spieler besser zu machen und den Teamspirit zu fördern. Damit hatte er bereits in seinen 7 Jahren als Trainer bei Mainz 05 Erfolg, bevor er Borussia Dortmund zurück auf die große Fußballbühne führte: Meistertitel, Pokalsieger und in der Königsklasse im Fußball unterwegs - ist er doch stets bei seinen Werten geblieben.

Als er dann 2015 zum FC Liverpool wechselte, übernahm er den Verein auf Platz 10. Inzwischen hat er den Club wieder zu neuen Höhen beflügelt und wird von seinen Fans und Spielern gleichermaßen verehrt.

Doch auch neben dem Platz zeigt er sich engagiert und erfolgreich. Als TV-Experte wurde er zweimal mit einem Bambi-Award ausgezeichnet: Einmal davon mit dem jetzigen Beiratsmitglied beim Deutschen Fußball Botschafter, der Schiedsrichter-Legende Urs Meier. Er spielte in TV-Dokumentationen mit ("...und vorne hilft der liebe Gott" von D. Kadel) und kümmert sich auch um die sozialen Aspekte des Lebens. Für sein Preisgeld wählte er die südafrikanische Hout Bay United Football Community (HBUFC) mit dem Projekt "Joy Is Round" aus, bei dem er sich als Botschafter für die gute Sache engagiert.

Die Verleihung findet am 15.05.2019 im Auswärtigen Amt in Berlin statt.