Rapid an St. Pöltens Fountas dran

Läuft "Taxi" Fountas (r.) bald in Grün-Weiß auf?

Offensivmann Taxiarchis Fountas vom SKN St. Pölten soll bei Rapid ab Sommer Andrei Ivan ersetzen. Die 23-jährige Grieche käme ablösefrei nach Hütteldorf und kennt SCR-Trainer Dietmar Kühbauer.

Der scheidende Sportdirektor Fredy Bickel könnte Rapid ein interessantes Abschiedsgeschenk hinterlassen. Laut einem Bericht des "Kurier" dürfte es im Sommer zu einer Rochade im offensiven Mittelfeld kommen. Demnach würden die Hütteldorfer die Kaufoption für Krasnodar-Leihgabe Andrei Ivan verstreichen lassen und statt des Rumänen Taxiarchis Fountas von Ligakonkurrent St. Pölten holen.

Der 23-jährige Grieche war im Herbst der auffälligste Mann in der Offensivabteilung des SKN, Ende März erlitt er beim Auswärtssieg in Graz eine Schulterverletzung und wird in dieser Saison wohl kein Spiel mehr bestreiten können. Weil die St. Pöltner - so heißt es im "Kurier" - eine Option zur Vertragsverlängerung auslaufen ließen, um nachzuverhandeln, wäre Fountas im Sommer ablösefrei zu haben.

Der dreimalige griechische Teamspieler kickt bereits seit 2013 in Österreich, kam damals von AEK Athen zu Red Bull Salzburg. Nach Leihjahren in Grödig und Griechenland wechselte er im Sommer 2017 zum deutschen Drittligisten Sonnenhof Großaspach und ein Jahr später nach St. Pölten, wo er bis zu dessen Wechsel zu Rapid unter der Leitung von Dietmar Kühbauer spielte. Insgesamt hält Fountas in Griechenland und Österreich bei 124 Erstliga-Einsätzen, in denen er 16 Tore erzielte.

red