Bericht: Zwei neue Jobs für Raúl bei Real Madrid

Raúl steht anscheinend vor einer Rückkehr zu Real Madrid

Vereinsidol Raúl winken beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid gleich zwei neue Jobs.

Wie die "Marca" berichtet, soll der 41-Jährige bei den Madrilenen Berater von Präsident Florentino Pérez werden und zusätzlich die zweite Mannschaft "Real Madrid Castilla" zur neuen Saison als Trainer übernehmen.

Damit würde Raúl dem Werdegang des einstigen französischen Weltstars und aktuellen Real-Trainers Zinédine Zidane folgen, der Castilla von 2014 bis 2016 als Coach betreut hatte und 2009 von Pérez als Berater eingestellt worden war.

In 17 Jahren mit den Königlichen gewann Raúl sechsmal die Meisterschaft, wurde dreimal Champions-League-Sieger und holte zweimal den Weltpokal. In 741 Pflichtspielen erzielte der langjährige Kapitän 325 Tore und ist hinter Superstar Cristiano Ronaldo (450) Zweiter in der ewigen Torjägerliste des Klubs. In der Bundesliga lief er nach seiner Zeit in Madrid unter anderem für Schalke 04 (2010 bis 2012) auf.

Die Real-Reserve, die von José Manuel Díaz trainiert wird, spielt in den Drittliga-Playoffs um den Aufstieg in die zweite spanische Liga (La Liga2). In der ersten Runde trifft Real auf den FC Cartagena.