Ansu Fati: Jüngster Barça-Debütant seit den 40ern

Alex Caparros, getty

Ansu Fati ist der jüngste Barcelona-Debütant seit den 1940er-Jahren

Ohne ein einziges Spiel für die Zweiermannschaft bestritten zu haben, kommt der 16-jährige Anssumane Fati gegen Betis Sevilla zu seinem Profidebüt für den FC Barcelona.

"Ich habe nur Worte des Dankes", war Anssumane Fati am Sonntagabend überwältigt, als er ins Mikrofon mit dem Barça-Wappen sprach. Gerade hatte der Teenager aus Guinea-Bissau seine ersten Spielminuten für den großen FC Barcelona bestritten - vor knapp 80.000 Zuschauern im ehrwürdigen Camp Nou.

Fati wurde beim 5:2-Heimsieg gegen Betis Sevilla in der 78. Minute eingewechselt und ist damit der erste Kicker aus dem westafrikanischen Land, der für Barça in einem Pflichtspiel zum Einsatz gekommen ist. Außerdem ist er mit 16 Jahren und 300 Tagen der zweitjüngste Spieler, der je für die Katalanen debütiert hat. Nur ein gewisser Vicenç Martínez war 20 Tage jünger, als er am 19. Oktober 1941 seine Premiere für den FC Barcelona feierte.

Stolzer Papa nach Fati-Debüt für Barcelona: "Jetzt kann ich in Ruhe sterben"

Für Fati ging an diesem zweiten Spieltag der Primera División ein Kindheitstraum in Erfüllung. Aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Lionel Messi, Luis Suárez und Ousmane Dembélé war der junge Flügelstürmer direkt von der U19 in den Profikader gerutscht, ohne auch nur ein einziges Spiel für Barça B bestritten zu haben.

Unter den knapp 80.000 Fans im Stadion befand sich auch seine ganze Familie. "Ich hab' ihn für Barça debütieren gesehen, jetzt kann ich in Ruhe sterben", sagte Ansus Vater Bori dem Radiosender "RAC1" voller Emotionen. Die Einwechslung seines Sohnes hatte dem stolzen Papa Tränen in die Augen getrieben.

Unten auf dem Feld verweilte Ansu nach dem Abpfiff noch lange auf dem Rasen und ließ seinen Blick über die riesigen Tribünen des Camp Nou schweifen. "Ich bin dort geblieben, weil ich es nicht glauben konnte. Jetzt gilt es einfach, den Moment zu genießen."

Eingewechselt wurde Fati übrigens für einen weiteren Debütanten. Der 21-jährige Katalane Carles Pérez hatte seine Talentprobe von Beginn an geben dürfen und sich sogar in die Torschützenliste eingetragen. Beide Eigenbauspieler bleiben vorerst im Kader der Ersten und waren am Montagvormittag beim Training der Profis dabei.

David Mayr