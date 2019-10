Dembélé sieht Rot - Ter Stegen erreicht Meilenstein

Aitor Alcalde, getty

Ousmane Dembélé erzielte das zwischenzeitliche 3:0 für den FC Barcelona

Ein Spiel, mehrere Schlagzeilen: Der FC Barcelona besiegte den FC Sevilla am 8. Spieltag klar und deutlich mit 4:0 (3:0) und schob sich damit auf Rang zwei in der Tabelle vor. Im Vordergrund standen unter anderem Ousmane Dembélé und Marc-André ter Stegen.

Der Schlussmann der Katalanen erreichte mit seinem Einsatz einen kleinen Meilenstein. Ter Stegen ist nunmehr der erste ausländische Torhüter, der beim FC Barcelona wettbewerbsübergreifend 200 Partien bestritten hat. 123 Mal stand er allein in LaLiga auf dem Rasen, zudem blickt er bereits auf stolze 54 Spiele in der Champions League zurück. Die weiteren Einsätze absolvierte er im spanischen Pokal, Superpokal und im UEFA Super Cup.

Ter Stegen wechselte im Sommer 2014 zu den Katalanen, hatte zunächst einen schweren Stand zwischen den Pfosten und musste sich oftmals hinter dem damaligen Stammtorwart Claudio Bravo mit einem Bankplatz begnügen. Seit der Saison 2016/17 ist der 27-Jährige unangefochtene Nummer eins im Tor.

Gegen Sevilla ebnete Angreifer Luis Suárez (27.) den Weg zum Kantersieg. Per Fallrückzieher traf der Uruguayer unhaltbar ins Eck. Kurz darauf legte der ehemaligen Bayern-Profi Arturo Vidal (32.) nach, ehe sich Ousmane Dembélé nur drei Minuten später (35.) in die Torschützenliste eintragen konnte. Nachdem Lionel Messi mit einem Freistoß sein erstes Liga-Tor in dieser Saison erzielte (78.), wurde es jedoch noch einmal hitzig.

Kurz vor dem Schlusspfiff schwächte sich Barca jedoch selbst. Ronald Araujo (87.) sah bei seinem Profi-Debüt Rot wegen einer Notbremse am Ex-Leverkusener Javier Hernández. Der frühere Dortmunder Dembélé hatte seine Nerven nicht im Griff und flog wegen Schiedsrichterbeleidigung ebenfalls vom Platz. Der Franzose dürfte damit im Clásico gegen Real Madrid (26. Oktober) gesperrt fehlen.

Derzeit ist Barcelona (16 Punkte) Zweiter hinter dem Erzrivalen aus Madrid (18). Die Königlichen hatten am Samstag das Spitzenspiel gegen die Überraschungsmannschaft FC Granada 4:2 (2:0) gewonnen.