Nächster Rückschlag für Barca im Titelkampf

Umtiti (l.) fällt bis auf Weiteres aus

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona muss im Titelkampf zumindest vorläufig auf den französischen Weltmeister Samuel Umtiti verzichten.

Wie die Katalanen am Freitag mitteilten, laboriert der 26-Jährige an Knieprobleme und wird am Sonntag für die Partie beim FC Villarreal ausfallen. Einen genauen Zeitpunkt für eine Rückkehr konnte Barca nicht nennen.

Seit dem Re-Start in La Liga kam Umtiti nur in zwei von sechs Spielen zum Einsatz. Umtiti hat sich in seinen vier Jahren beim 26-maligen Meister bereits des Öfteren verletzungsanfällig gezeigt.

Fünf Spieltage vor Abschluss der Saison hat Barca als Zweiter vier Punkte Rückstand auf Rekordmeister Real Madrid.