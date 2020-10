Französischer Ex-Nationaltorwart Martini tot

imago sportfotodienst

Bruno Martini ist am Dienstag verstorben

Bruno Martini, früherer Torwart der französischen Fußball-Nationalmannschaft, ist am Dienstag im Alter von 58 Jahren gestorben.

Das teilte der Erstligist Montpellier HSC mit, bei dem Martini im Trainingszentrum tätig war.

Zu Beginn der vergangenen Woche hatte er auf dem Gelände einen Herzstillstand erlitten und war darauf ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Martini absolvierte zwischen 1987 und 1996 31 Länderspiele für Frankreich. Bei der Europameisterschaft 1992 in Schweden war er die Nummer eins der Équipe Tricolore, die in der Vorrunde ausschied. Vier Jahre später in England saß er lediglich auf der Bank.

Auf Vereinsebene spielte Martini lange Jahre für AJ Auxerre und Montpellier, ehe er 1999 seine aktive Karriere beendete.