Lewandowski erklärt: "War ein hartes Stück Arbeit"

Robert Lewandowski im Barca-Training

Weltfußballer Robert Lewandowski ist in Florida offiziell als neuer Spieler des FC Barcelona vorgestellt worden und hat dabei seinen Hunger auf neue Erfolge betont.

"Es war ein hartes Stück Arbeit, hierhin zu wechseln. Aber jetzt bin ich hier. Das ist eine neue Herausforderung, und ich bin noch immer hungrig", sagte der Torjäger, der während der US-Tour zu seinem neuen Team stieß.

Der vom FC Bayern München zu Barcelona gewechselte Torjäger stellte sich auf einer Bühne zunächst mit einigen spanischen Worten vor.

"Ich heiße Robert, komme aus Polen und lebe in Barcelona", sagte der 33-Jährige und erntete einen ersten Applaus. Für die Partie gegen den Erzrivalen Real Madrid am Samstag in Las Vegas hoffe er auf seinen ersten Einsatz im neuen Trikot.

"Ich bin bereit, in der nächsten Partie zu spielen. Wir haben eine große Qualität in der Mannschaft. Ich freue mich, ein Teil dieses großen Klubs mit seiner fantastischen Geschichte zu sein und neue Geschichten zu schreiben", sagte Lewandowski.