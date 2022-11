Mitleid mit Schalke? BVB-Ikone spricht Klartext

Fotografie73 via www.imago-images.de

BVB-Ikone Roman Weidenfeller spricht über möglichen Abstieg des FC Schalke 04

Borussia Dortmunds langjähriger Stammtorhüter Roman Weidenfeller wünscht dem kriselnden FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga nicht den Abstieg. Eine Erklärung für seine Sichtweise liefert die BVB-Legende gleich mit.

Borussia Dortmund in Champions-League-Gefilden, der FC Schalke 04 im Keller der Tabelle: An dieses Bild haben sich die Fußball-Fans im Ruhrgebiet seit Längerem gewöhnt. Nach der Horror-Saison 2020/2021 mussten die Königsblauen gar den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten.

Im vergangenen Sommer feierten sie zwar den direkten Wiederaufstieg. Die Gegenwart heißt aber schon wieder Abstiegskampf für Schalke. Sechs Punkte aus zwölf Spielen sind zu wenig für den angepeilten Platz über dem Strich. Der S04 ziert einmal mehr das Tabellenende.

Einer, der den Schalkern im Rennen um den Klassenerhalt die Daumen drückt, ist etwas überraschend der früherer BVB-Torhüter Roman Weidenfeller.

"Ich würde es schade finden, wenn sie wieder in die 2. Bundesliga runter müssten. Es fehlt einfach etwas während der Saison, wenn die zwei Derbys nicht gespielt werden", stellte der Weltmeister von 2014 in der Talk-Sendung "Sky Corner" klar.

"Vier große Derbys" für den BVB 2022/2023

Weidenfeller verwies darauf, dass der BVB in der laufenden Spielzeit ja sogar "vier große Derbys" habe, zwei gegen Schalke und die beiden Duelle mit dem VfL Bochum. "Das Ruhrgebiet lebt für diese Derbys", ergänzte der Ex-Profi.

Ein direktes Duell mit den Knappen haben die Dortmunder bereits gespielt. Am 7. Spieltag gelang ein 1:0-Sieg im heimischen Signal Iduna Park. Dort folgt am Samstag (15:30 Uhr) auch das erste Aufeinandertreffen mit dem VfL Bochum. Die Rückspiele steigen dann Mitte März beziehungsweise Ende April.

An die Partien gegen Schalke hat Weidenfeller aus seiner aktiven Laufbahn nicht nur gute Erinnerungen: Acht Siege, acht Unentschieden und zehn Niederlagen im Revierderby stehen in der Vita des früheren Schlussmannes.