Wüste Beschimpfungen: Piqué beendet Karriere mit Eklat

IMAGO/Xavier Bonilla

Pique absolvierte für den FC Barcelona insgesamt 616 Spiele

Gerard Piqué stand gegen den CA Osasuna zum letzten Mal in seiner Karriere im Kader des FC Barcelona. Doch eine Einwechslung verbaute sich der Spanier in der Halbzeit selbst, als er mit dem Schiedsrichter diskutierte und in seinem letzten Spiel die Rote Karte gezeigt bekam. Nun ist der Wortlaut aufgetaucht, den er dem Unparteiischen zugerufen haben soll.

Barca-Urgestein Piqué hat im allerletzten Spiel seiner Karriere für einen waschechten Eklat gesorgt. Eigentlich hatte Cheftrainer Xavi seinen einstigen Mitspieler noch ein paar letzte Minuten schenken wollen, die nahm sich der Verteidiger mit seiner Schimpftirade in der Halbzeitpause gegen Schiedsrichter Gil Manzano und der anschließenden Roten Karte aber selbst.

Der Referee hielt anschließend im Spielbericht der Partei fest, was genau der Abwehrspieler zu ihm gesagt haben soll. "Marca" liegen die Beleidigungen vor: "Du bist mit Abstand der Schiedsrichter, der uns am meisten verarscht hat. Es ist eine verdammte Schande, f*** deine Mutter!"

Grund für seinen Ausraster dürfte vor allem der vorausgegangene Platzverweis von Teamkollege Robert Lewandowski sowie ein angebliches Foul beim Führungstreffer der Basken gewesen sein.

In der zweiten Mannschaft zeigte die Mannschaft von Trainer Xavi Moral und drehte in Unterzahl die Partie. Durch den 2:1-Sieg haben die Katalanen nun bereits fünf Punkte Vorsprung vor Real Madrid.

Piqué stellt Barcelona-Rekord ein

Kurioserweise ist es nicht das erste Mal, dass Piqué mit Gil Manzano aneinandergeriet. Auch 2021 lief der Welt- und Europameister auf das Spielfeld, um den Schiedsrichter zur Rede zu stellen, nachdem dieser sich für eine vermeintlich zu kurze Nachspielzeit entschieden hatte. Damals ging die Diskussion noch ohne Platzverweis für den Innenverteidiger aus.

Der 102-malige Nationalspieler Spaniens hatte am vergangenen Donnerstag völlig überraschend sein Karriereende verkündet. Am Samstag absolvierte er als Startelfspieler seine letzte Partie im Camp Nou und verabschiedete sich von den Fans des FC Barcelona.

Mit der Roten Karte gegen Osasuna stellte Piqué in seinem letzten Spiel sogar noch einen Vereinsrekord ein. Mit nun elf Platzverweisen teilt er sich den ersten Platz mit Bulgarien-Legende Hristo Stoichkov.