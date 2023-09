Eindringliche Warnung an Jude Bellingham

IMAGO/Jose Breton

Jude Bellingham wechselte vom BVB zu Real Madrid

Bei Real Madrid legte Jude Bellingham nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund einen Mega-Start hin. DFB-Legende Bernd Schuster sendete nun aber eine eindringliche Warnung an den Ex-BVB-Profi.

Gefahr, dass Bellingham der Hype zu Kopf steigt, sieht Schuster grundsätzlich nicht. "Er hat ja nicht nur einen extrem erfahrenen Trainer, sondern auch große Kollegen, die ihm bei Bedarf mal in den Hintern treten können, um ihn auf dem Boden zu halten", stellte der ehemalige Nationalspieler im Interview mit der "Sport Bild" klar.

Dennoch warnte der 63-Jährige Bellingham vor zu viel Wirbel auf dem Platz: "Wo er aber aufpassen muss: Macht er das zu extrem, werden sich die Gegenspieler irgendwann beschweren. Er hat sich auch schon einmal für einen rausgeholten Eckball feiern lassen. Das ist in Spanien gar nicht gern gesehen. Da muss er aufpassen, sonst könnte er gerade auswärts Probleme bekommen."

"Du darfst erst recht nicht an dir zweifeln"

In fünf La-Liga-Spielen erzielte Bellingham bereits fünf Tore. Hinzu kommt eine Vorlage. Beim jüngsten 2:1-Sieg gegen Real Sociedad blieb der Mittelfeldmann erstmals ohne Treffer.

Dass Bellingham einen derart guten Einstand bei Real gibt, kommt für Schuster nicht überraschend. "Wenn du bei so einem Weltklub unterschreibst, darfst du nicht zu viel darüber nachdenken, dass du plötzlich an der Seite von Größen wie Kroos und Modric spielst", betonte der frühere Spieler der Königlichen und ergänzte: "Du darfst erst recht nicht an dir zweifeln, sondern musst mit Freude beweisen, dass du den Platz in diesem Team verdienst und alles gibst, um ihn zu behalten."

Diese "gesunde Mischung aus Selbstvertrauen und Unbekümmertheit" liege bei Bellingham vor.

Gerade bei Real Madrid sei es unglaublich wichtig, dass man als Neuzugang von Beginn an zeigt, welches Niveau man hat. "Dort bekommst du selbst als junger Spieler keine Zeit. Die Fans, aber auch die Verantwortlichen beurteilen sofort, ob du es packen wirst oder nicht", hob Schuster, der von 1988 bis 1990 das Trikot der Weißen trug, hervor.