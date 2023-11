Verletzter Neymar sorgt für nächsten Eklat

IMAGO/Strigner

Schon wieder Wirbel um Superstar Neymar. Kurz vor seiner Knieoperation in dieser Woche ließ es der Brasilianer in seiner Heimat noch einmal so richtig krachen und feierte eine rauschende Party.

Erst vor wenigen Tagen berichteten französische Medien von ausufernden Neymar-Partys zu seiner Zeit als Angestellter von Paris Saint-Germain. In dieser Woche enthüllten nun brasilianische Medien, dass der Superstar die Korken auch in seiner Heimat richtig knallen ließ - und zwar kurz vor seiner Knie-Operation am vergangenen Donnerstag.

An jenem Tag hat sich der 31-Jährige im Hospital Mater Dei in Rio der nötig gewordenen Knie-OP unterzogen, nachdem er sich in der vergangenen Länderspielpause sowohl am Kreuzband als auch am Meniskus verletzte. Im schlimmsten Fall wird er seinem Klub Al Hilal nach ersten Einschätzung bis zu zehn Monate fehlen.

Sein neuer Verein war ursprünglich dagegen, den Eingriff in Brasilien vornehmen zu lassen, stimmte auf Drängen Neymars letztlich aber zu. Der 31-Jährige wurde im Rio vom Arzt seines Vertrauens operiert, der auch schon vergangene Eingriffe bei ihm vornahm.

Neymar-Verlobte gibt Statement ab

Dass er nun kurz vor seiner Operation einen große Party in seiner Villa in der Gemeinde Mangaratiba schmiss, sorgte nicht nur in Brasilien für einige unschöne Schlagzeilen. Auch seine Lebensgefährtin Bruna Biancardi äußerte sich nach dem Bekanntwerden der Feier. Und auch sie schien mit den Plänen Neymars nicht einverstanden gewesen zu sein.

In einer Instagram-Story postete sie ein Statement, in dem es hieß: "Warte nicht darauf, dass sich eine Person ändert, wenn die Person kein Problem in dem erkennt, was sie tut ..." Viele bewerteten dies als Seitenhieb in Richtung ihres Lebensgefährten, mit dem sie erst vor wenigen Wochen ihre neugeborene Tochter auf der Welt begrüßte.