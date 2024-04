Hertha zieht Kehrtwende bei Kader-Entscheidung in Betracht

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Bleibt Zeefuik (r.) doch bei Hertha BSC?

Der Abschied zum Saisonende von Deyovaisio Zeefuik war längst offen kommuniziert worden. Inzwischen denken die Berliner allerdings darüber nach, dem Niederländer doch einen neuen Vertrag anzubieten.

Die guten Leistungen zahlen sich für Deyovaisio Zeefuik womöglich doch noch aus. Der Abschied des Defensivspielers von Hertha BSC ist nach Angaben von Sportdirektor Benjamin Weber nicht derart in Stein gemeißelt, wie bislang angenommen werden musste.

"Mit seinem Berater ist klar besprochen, dass er sich umschaut. Wenn Deyo dann am Ende nicht das von ihm erhoffte attraktive Angebot vorliegen hat und wir bei uns Bedarf sehen, setzen wir uns zusammen und schauen, ob eine Lösung machbar ist", so Weber gegenüber dem "kicker".

Zeefuik kam im August 2020 für vier Millionen Euro Ablöse vom FC Groningen zur Hertha, wo er einen gut dotierten Vierjahresvertrag unterzeichnete. Das Geld wollte die Alte Dame zur neuen Saison ursprünglich in andere Kader-Baustellen investieren.

Hertha BSC: Weber bestätigt Formanstieg von Zeefuik, aber ...

Zeefuik hatte Anfang April dem "Berliner Kurier" verraten, dass der Klub ohne ihn plane: "Ich hätte mir wirklich vorstellen können, hierzubleiben. Es ist eine Entscheidung von oben aus dem Verein, dass ich gehen muss. Und das kann ich auch verstehen. Hertha baut auf jüngere Spieler."

In der Rückrunde konnte Zeefuik bislang allerdings durchaus mit Leistung punkten. "Deyo ist seit Wochen ein stabiler Faktor, der auf verschiedenen Positionen weitgehend fehlerfrei spielt und uns mit seiner Dynamik und seiner Intensität sehr viel Energie bringt", führte Benjamin Weber aus.

Gleichwohl will der Hertha-Sportdirektor bei Zeefuik das große Ganze betrachten. Zwar sei sein "Formtrend ohne Frage absolut positiv", so Weber: "Man darf aber auch nicht vergessen, dass es in den drei Jahren zuvor bei Hertha und auf seinen Leihstationen nicht wie erhofft funktioniert hat." Der Niederländer war während seiner Vertragslaufzeit bei der Hertha an Blackburn Rovers und Hellas Verona ausgeliehen.