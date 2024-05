Nagelsmann schwärmt von Kroos' Fitness: "Wie Stahl"

IMAGO/Cathrin Mller

Toni Kroos hat im März sein DFB-Comeback gefeiert

Toni Kroos steht wie erwartet im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Heim-Europameisterschaft. Verkündet wurde die Entscheidung, anders als viele seiner Kollegen, im Rahmen der Pressekonferenz des DFB am Donnerstagmittag in Berlin. Julian Nagelsmann erklärte, was er sich vom Real-Star verspricht.

"Ich erwarte von ihm, dass er für jeden eine Unterstützung auf dem Feld ist", so der Bundestrainer im Nachgang an die Präsentation seines EM-Kaders, in dem Toni Kroos als Fixpunkt gilt.

Julian Nagelsmann hatte Toni Kroos von einer Rückkehr in die Nationalmannschaft überzeugt, erst im März gab er sein Comeback nach längerer Abwesenheit für die DFB-Auswahl. Gegen Frankreich und gegen die Niederlande gab er prompt den Taktgeber und gilt nun als großer Hoffnungsträger.

Kroos habe sich bei seiner Rückkehr perfekt in die Mannschaft eingeordnet. Er sei "total normal und ganz bodenständig", hob Nagelsmann hervor.

Toni Kroos wie "Stahl"

Beeindruckt zeigte sich Nagelsmann auch von der Fitness des 34-Jährigen: "Wenn man Toni umarmt, ist das wie Stahl. Unfassbarer Körper, er pflegt sich viel." Kroos sei niemand, der sich im Training schone.

Ins Team wird der Routinier, wie auch sein Mannschaftskollege Antonio Rüdiger sowie die Dortmunder DFB-Spieler Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug, aufgrund des Champions-League-Finals am 1. Juni etwas verspätet anreisen. Auch deshalb berief Julian Nagelsmann zunächst einen Feldspieler mehr ins Aufgebot. Bis zum 7. Juni muss er einen Spieler streichen.

Während insgesamt 18 Nationalspieler im Vorfeld der Kader-Präsentation in den Sozialen Netzwerken bekannt gegeben wurden, wurde Toni Kroos' Nominierung erst am Donnerstag offiziell. Die verlief dann aber im Stile der "Schnitzeljagd" der vergangenen Tage.

Statt direkt die Spielerliste zu veröffentlichen, wurden vor PK-Beginn die bereits veröffentlichten sowie neuen Videos gezeigt. Und so war es "ZDF"-Reporter Nils Kaben vergönnt, Toni Kroos' Nominierung bekannt zu geben.

Toni Kroos wird zum Teil der DFB-Schnitzeljagd

Der Hintergrund: Der "ZDF"-Mann hatte Toni Kroos unmittelbar nach dem Champions-League-Sieg von Real Madrid interviewt. Die Frage ("War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist?") hatte dem Mittelfeld-Star allerdings überhaupt nicht gepasst, der nur genervt entgegnete: "Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich." Kroos hatte das Gespräch daraufhin abgebrochen.

Der Real-Star war zuletzt unterdessen selbst Teil der besonderen Kader-Verkündung des DFB.

In seinem Podcast "Einfach mal luppen" durfte er verraten, dass es sein Mittelfeldkollege Robert Andrich von Bayer Leverkusen ins Aufgebot geschafft hat.