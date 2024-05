Nach Bayern-Aus: Gerüchte um Salihamidzic-Rückkehr

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Geht es für Ex-Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic beim HSV weiter?

Rund ein Jahr nach seinem Aus als Sportchef des FC Bayern steht Hasan Salihamdzic womöglich vor einer Rückkehr in den deutschen Profi-Fußball. Gehandelt wird sein Name bei einem Verein, den er aus seiner aktiven Profi-Zeit bereits bestens kennt.

Seit seinem durchaus unerwarteten Rauswurf beim FC Bayern am Ende der Saison 2022/23 ist es um Hasan Salihamdzic ruhig geworden. Bis jetzt. Einem Medienbericht zufolge könnte der Bosnier schon bald auf die große Fußball-Bühne zurückkehren und einen Job beim Hamburger SV übernehmen.

Das "Hamburger Abendblatt" berichtet am Donnerstag, dass Salihamidzic zu den Kandidaten gehört, die beim HSV auf Sport-Vorstand Jonas Boldt folgen könnten. Die Zukunft des 42-Jährigen bei den Rothosen steht in den Sternen. Ob er seinen Job beim "Bundesliga-Dino" behalten darf, wird in dieser Woche vom Aufsichtsrat entschieden.

HSV-Vorstand bittet Boldt zum Rapport

Für Boldt steht einmal mehr ein Rapport an. Er muss seinen Vorgesetzten zum wiederholten Male erklären, warum der Klub den Aufstieg in die Bundesliga in dieser Saison erneut verpasst hat. Dazu muss er auch ein schlüssiges Konzept vorlegen, wie dies im nächsten Jahr gelingen kann. Kann er mit seinen Argumenten nicht überzeugen, könnte sein Rauswurf folgen. Fest steht dieser laut "Abendblatt"-Informationen allerdings noch nicht.

Neben Salihamdzic wurde auch Oliver Bierhoff jüngst als möglicher Boldt-Nachfolger gehandelt. Der ehemalige Manager der deutschen Nationalmannschaft erteilte diesen Plänen jedoch eine deutliche Abfuhr und erklärte erst in dieser Woche: "Zum aktuellen Zeitpunkt ist der HSV für mich kein Thema."

Ob Salihamdzic den Job beim HSV vorstellen könnte, ist nicht bekannt. Allerdings verbindet den Bosnier und die Rothosen eine gemeinsame Vergangenheit. In der Saison 1995/96 feierte der frühere Mittelfeldspieler einst sein Profi-Debüt für die Hamburger. Dort ging er auch seine weiteren Schritte. Zur Spielzeit 1998/1999 schlug er dann das Kapitel FC Bayern auf.