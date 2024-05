Klare Hummels-Breitseite gegen den FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Mats Hummels steht mit dem BVB im CL-Finale

In den letzten Wochen schwebte über der Fußball-Bundesliga der Traum von einer Wiederholung des Champions-League-Finals aus dem Jahr 2013. Damals standen sich Borussia Dortmund und der FC Bayern in Wembley gegenüber. 2024 findet das Endspiel wieder in Wembley statt, bekanntermaßen allerdings ohne die Münchner, was BVB-Verteidiger Mats Hummels zu einem Seitenhieb veranlasste.

Gibt es etwas Schöneres als ein deutsch-deutsches Champions-League-Finale? Für viele Bundesliga-Fans, allen voran die Anhänger von Borussia Dortmund und vom FC Bayern, schien diese Vorstellung zuletzt immer realer zu werden, denn der BVB und die Münchner schickten sich tatsächlich an, das Wembley-Finale von 2013 in 2024 wiederholen zu können.

Am Ende aber scheiterte der deutsche Rekordmeister im Halbfinale an Real Madrid, so dass die Schwarz-Gelben nun gegen die Königlichen ran müssen.

Für Mats Hummels, der aus der Jugend des FC Bayern stammt, schließlich aber beim BVB den Durchbruch schaffte, bevor er zwischen 2016 und 2019 dann doch wieder in München aktiv war, ist es allerdings etwas unerwartet kein Beinbruch, dass seine Dortmunder nicht gegen den gefallenen Bundesliga-Champion ran müssen.

Und zwar gar nicht mal, weil der FCB möglicherweise zu stark sein könnte, sondern eher durch die Aussicht auf ein Spiel gegen die Königlichen.

"Der Gedanke, dass beide Champions-League-Finals in der Karriere deutsch-deutsch gewesen wären, hat mich nicht ganz so gekickt", teilte Hummels in seinem Podcast "Alleine ist schwer", den er mit seinem Bruder Jonas Hummels betreibt, gegen seinen früheren Arbeitgeber aus.

Hummels sieht FC Bayern nicht als "Nonplusultra"

"Ein Champions-League-Finale gegen Real Madrid, das ist der größte Verein der Welt, das ist halt das Non-Plus-Ultra", fügte der Routinier eine weitere Breitseite an.

Dass es nach der überaus durchwachsenen Bundesliga-Saison überhaupt bis ins Endspiel in der Königsklasse ging, konnte Hummels gar nicht hoch genug schätzen. 2013 sei der Finaleinzug noch "eine logische Konsequenz" gewesen, denn: "Wir waren ja so auf einer Erfolgswelle mit dem BVB." 2024 hingegen fühle sich das Ganze aufgrund der Umstände in der Liga nun "noch größer" an.

Vor elf Jahren hatte Hummels mit dem BVB noch mit 1:2 gegen die Bayern verloren, Mario Mandzukic besorgte die Führung für die Münchner, Arjen Robben sorgte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ilkay Gündogan schließlich kurz vor Abpfiff für den Sieg.

Am 1. Juli 2024 gegen Real Madrid soll hingegen ein Sieg für den BVB herausspringen.