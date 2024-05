Lange Ausfallliste: Fehlt auch Kane zum Saisonfinale?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane (r.) klagte zuletzt über Rückenbeschwerden

Das Verletzungspech blieb dem FC Bayern in der laufenden Saison treu. Daran hat sich auch vor dem letzten Bundesliga-Spieltag am Samstagnachmittag bei der TSG 1899 Hoffenheim nichts geändert.

Gleich mehrere Stammkräfte des entthronten deutschen Meisters, die sich rund um das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid Verletzungen zugezogen hatten, werden in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen.

Laut "kicker"-Infos gilt es beispielsweise als ausgeschlossen, dass die Offensivkräfte Leroy Sané und Jamal Musiala gegen Hoffenheim eingesetzt werden.

Sané plagte sich zuletzt mit Schambein-Beschwerden herum, er fehlte zuletzt schon im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0). Auch Musiala wird für das Auswärtsspiel im Kraichgau dem Medienbericht zufolge keine Alternative sein.

Der 21-Jährige musste gegen Real Madrid vor einer Woche mit Knieproblemen ausgewechselt werden, stand bei den bitteren zwei Gegentoren in der 88. und 90+1. Minute nicht mehr auf dem Feld.

Letztlich sollen die beiden Vielspieler, die in der laufenden Saison bisher 42 beziehungsweise 38 Pflichtspiele in den verschiedenen Wettbewerben absolviert haben, auch für die Europameisterschaft geschont werden.

FC Bayern: Kane-Einsatz noch fraglich

Die beiden sind im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann fest eingeplant. Leroy Sané hatte die letzten Länderspiele im März noch gesperrt gefehlt.

Noch ungewiss ist derweil der Einsatz am Wochenende von Top-Torjäger Harry Kane. Der 30-Jährige hatte während der Partie bei Real Madrid über Rückenprobleme geklagt und musste ebenfalls vorzeitig vom Feld genommen werden.

Am vergangenen Wochenende hatte der englische Weltklasse-Stürmer zum ersten Mal in der laufenden Saison in der Bundesliga gefehlt, konnte sein Torkonto somit nicht weiter aufstocken. Die Torjäger-Kanone ist ihm mit 36 Toren in 32 Begegnungen aber trotzdem nicht mehr zu nehmen.