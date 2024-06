Neuer-Erbe? Kahn lässt mit Nübel-Prognose aufhorchen

IMAGO/H. Langer

Vom FC Bayern über den VfB Stuttgart ins DFB-Team: Alexander Nübel

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison zählte Alexander Nübel zu den großen Gewinnern. Nach seiner Leihe vom FC Bayern zum VfB Stuttgart wurde der Schlussmann mit den Schwaben sensationell Vizemeister, im Anschluss berief Bundestrainer Julian Nagelsmann den 27-Jährigen gar in den deutschen Kader für die Heim-EM. Eine Entwicklung, die Torwart-Ikone Oliver Kahn nicht überrascht hat.

"Es war die richtige Entscheidung für ihn, nach Stuttgart zu gehen. Er braucht Spielpraxis, nicht nur Training oder vereinzelte Einsätze wie bei Bayern", sagte Kahn in der "Sport Bild" über Nübel.

Bereits 2020 hatte der Keeper in München angeheuert, sich dort allerdings nicht durchsetzen können. An Platzhirsch Manuel Neuer war einfach kein Vorbeikommen.

In der Folge ließ sich Nübel für zwei Spielzeiten in die französische Ligue 1 zur AS Monaco verleihen, wo er zur Stammkraft avancierte. Mit neuem Selbstvertrauen kehrte er 2023 schließlich nach Deutschland zurück.

Da beim FC Bayern weiterhin kein Platz für ihn war, suchte Nübel sein Glück in Stuttgart - und fand es.

"Ich wollte schon zu meiner Zeit in München, dass er sich zeigen kann. In Stuttgart hat Alex hervorragende Leistungen gezeigt", schwärmte Kahn und ergänzte: "In der nächsten Saison hat er die Möglichkeit, diese auf internationalem Niveau zu bestätigen."

Dann spielt der VfB in der Champions League - nur rund ein Jahr nach seiner Last-Minute-Rettung in der Relegation gegen den HSV.

FC Bayern: Kahn traut Nübel das Neuer-Erbe zu

An der Säbener Straße wurde Nübels Aufschwung mit großem Interesse verfolgt. Die Bayern-Bosse unterbreiteten dem früheren Schalker kurzerhand eine Verlängerung bis 2029 samt weiterer Leihe nach Stuttgart. Im April war die Tinte dann trocken.

"Alexander Nübel hat unterstrichen, dass er die Zukunft des FC Bayern sein kann. Ich traue ihm die Nachfolge von Manuel Neuer zu", kommentierte Kahn die Personalie.

2024/2025 werden Neuer und Sven Ulreich noch das Torhüter-Duo bilden. Wie es danach zwischen den Pfosten weitergeht, ist völlig offen.