FC Schalke 04 verkündet nächste Kader-Entscheidung

IMAGO/pmk

Emmanuel Gyamfi hat einen langfristigen Vertrag beim FC Schalke unterschrieben

Emmanuel Gyamfi ist ein Eigengewächs des FC Schalke 04, spielt schon seit der B-Jugend für die Königsblauen. Jetzt hat der Youngster seinen ersten Profi-Vertrag beim Zweitligisten unterzeichnet.

Wie der FC Schalke am Donnerstag offiziell verkündete, hat sich Gyamfi langfristig bis 2028 an den Verein gebunden. Der Linksfuß wird damit mittelfristig für den Lizenzspieler-Kader in der 2. Bundesliga vorgesehen. Für die S04-Profis stand Gyamfi bis dato noch nicht in einem Pflichtspiel auf dem Rasen.

Vielmehr bot sich der 19-Jährige zuletzt in der Regionalliga-Mannschaft der Knappen an. Für den FC Schalke 04 II bestritt er in der laufenden Saison 31 Einsätze und erzielte dabei einen Treffer.

"Wir haben Emmanuel als Talent aus der Knappenschmiede mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, weil wir davon überzeugt sind, dass er sein Potenzial in den kommenden Jahren abrufen wird. Wir wollen ihm die Zeit geben, sich im Profifußball zu etablieren", wurde Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots zu der Personalentscheidung auf der Schalker Vereinshomepage zitiert.

Schalke-Youngster will "dauerhaft den nächsten Schritt im Profifußball machen"

Laut Wilmots habe Gyamfi bis dato einen "sehr guten Eindruck" in den Trainingseinheiten und Testspielen hinterlassen, in denen er bereits mitwirken durfte. Der S04-Sportdirektor bezeichnete den Youngster zudem als "sehr zielstrebig in seinen Offensivaktionen" und bescheinigte ihm einen "sehr guten linken Fuß".

Der Teenager selbst zeigte sich voller Vorfreude auf die bevorstehende Saison auf Schalke, die für ihn mit der Vorbereitung im Profi-Kader richtig losgehen wird: "Ich danke den Verantwortlichen auf Schalke für das Vertrauen. In den vergangenen Jahren habe ich mich in der Knappenschmiede stets weiterentwickeln dürfen und möchte nun dauerhaft den nächsten Schritt im Profifußball machen."