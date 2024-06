Mbappé spürt erste Auswirkungen von Real-Wechsel

IMAGO/David Davies

Kylian Mbappé stürmt ab sofort für Real Madrid

Mit Kylian Mbappé schließt sich einer der besten Fußballer der Welt der derzeit besten Mannschaft der Welt an. Von der Zusammenarbeit profitieren beide Seiten. Wie sehr der Wechsel des Franzosen die Fans bewegt, zeigt der Blick auf seine Follower-Zahlen in den sozialen Medien. Diese sind am Montag rapide gestiegen.

Es ist nicht so, dass sich Kylian Mbappé vor seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real Madrid Sorgen über zu wenige Follower in den sozialen Medien machen musste. Allein auf Instagram folgten ihm am Montagmorgen 114,3 Mio. Menschen. Auf Twitter/X waren es zu jenem Zeitpunkt 13,6 Mio. Fans.

Im Schnitt kamen auf beiden Plattformen pro Tag (!) 32.000 bzw. 7.000 neue Follower hinzu. Ein Wachstum, das in den sozialen Medien nur wenigen Prominenten vorbehalten ist. Mit der Verkündung seines Wechsels erreichten diese Zahlen aber nochmal eine neue Dimension.

Mbappé gewinnt nach Real-Wechsel Millionen neue Follower

Innerhalb von nur wenigen Stunden sammelte Mbappé auf Instagram über 2,3 Mio. neue Follower. Stand Dienstagmorgen zählt er auf der Plattform 116,6 Millionen Fans. Damit überholte er den offiziellen Insta-Account der Champions League, der bei "nur" 115 Mio. Anhängern steht.

In der Insta-Bestenliste der beliebtesten Fußballer liegt der französische Superstar nach wie vor auf Platz vier. Vor ihm rangieren lediglich noch Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar.

Auch auf Mbappés X-Account hat sich sein Wechsel von PSG zu Real bemerkbar gemacht. Dort sprang seine Followerzahl von 13,6 Mio. auf 13,9 Mio. Sein Wechsel-Post dort wurde bis zum Dienstag 38,5 Millionen Mal angezeigt und über eine Million Mal mit Gefällt mir markiert. Dazu generierte der Post knapp 40.000 Kommentare.

Ähnlich sieht es auf Instagram aus. Dort erntete sein Wechsel-Post 18,1 Millionen Likes und sorgte für knapp 600.000 Beiträge in der Kommentarspalte. Zahlen, die über das "normale" Maß weit hinausgehen.