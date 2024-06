Abgang von Eric Dier bestätigt

IMAGO/Darius Simka

Eric Dier spielt seit Januar beim FC Bayern

Bereits seit Januar spielte Eric Dier beim FC Bayern, zunächst auf Leihbasis. Im März teilte der deutsche Rekordmeister dann mit, wegen einer Einsatzklausel dehne sich die Zusammenarbeit mit dem Abwehrspieler bis zum 30. Juni 2025 aus. Am Mittwoch bestätigte auch Diers Ex-Klub Tottenham Hotspur den endgültigen Abgang des 30 Jahre alten Engländers.

In der offiziellen Vereinsmitteilung verwiesen die Londoner dabei auf den auslaufenden Vertrag des Routiniers. Neben Dier verabschiedeten die Spurs auch Ivan Perisic, Ryan Sessegnon und Japhet Tanganga. "Wir danken Eric, Ivan, Ryan und Japhet für ihren Dienst und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft", schrieb der Klub.

Dier war im Sommer 2014 von Sporting zu Tottenham gewechselt, 365 Pflichtspiele absolvierte er für den Verein. Dabei gelangen ihm 13 Tore und zwölf Vorlagen.

Beim FC Bayern spielt er seit seiner Verpflichtung eine überraschend gute Rolle. Unter Ex-Coach Thomas Tuchel war der 49-malige Nationalspieler der Three Lions über weite Strecken unangefochtener Stammspieler.

Der Profi bezeichnete den Übungsleiter in einem Interview mit dem "Daily Mirror" als "fantastischen Menschen" und "großartigen Trainer".

FC Bayern: Thomas Tuchel mit Eric Dier "extrem zufrieden"

Tuchel schwärmte derweil, er sei mit Dier "extrem zufrieden". Dieser habe "die Erwartungen übertroffen und aus seiner Situation das Maximum gemacht". Dier sei seit seiner Verpflichtung "ein extrem wichtiges Puzzleteil" gewesen, so Tuchel, "weil er durch seine Persönlichkeit und seine Fähigkeit, lautstark zu organisieren, etwas mitbringt, was wir so bislang vielleicht nicht hatten".

15 Mal lief Dier für die Münchner in der Bundesliga und fünfmal in der Champions League auf.

Für eine EM-Nominierung reicht es dennoch nicht. "Wir denken, dass er hinter den anderen Spielern, die wir ausgewählt haben, liegt. Wir sehen uns jedes Spiel an. Er hat natürlich auch in der Champions League in einigen wichtigen Spielen gut gespielt, das war uns bewusst. Aber wir haben das im Großen und Ganzen bewertet", erklärte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate die Entscheidung gegen Dier.