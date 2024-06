FC Schalke 04 verpflichtet prominenten Namen

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Amin Younes erhält einen Vertrag beim FC Schalke 04

FC Schalke 04 verstärkt sich mit einem prominenten Namen für die bevorstehende Zweitliga-Saison 2024/25: Ex-Nationalspieler Amin Younes trägt künftig königsblau.

Diese Verpflichtung hat sich angedeutet: Amin Younes erhält einen Vertrag beim FC Schalke 04. Das gab der Revierklub am Mittwochvormittag bekannt, Angaben zur Laufzeit machten die Knappen nicht.

Der 30-Jährige weilte bereits in den vergangenen Wochen als Trainingsgast beim Zweitligisten, wo er in der zweiten Mannschaft an den Übungen teilnahm. Younes gehört aber "ab sofort dem Profibereich der Königsblauen an", wie es in der Pressemitteilung heißt.

"Amin ist ein Offensivkünstler, der herausragende spieltechnische Fähigkeiten besitzt. Er hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er den unbedingten Willen hat, physisch wieder auf ein top Niveau zu kommen, um noch einmal im Lizenzbereich anzugreifen", wird S04-Sportdirektor Marc Wilmots zitiert: "Sein Ehrgeiz, seine Anpassungsfähigkeit und seine Leistungen haben uns beeindruckt, sodass wir ihm diese Chance geben wollen."

Fasst Amin Younes beim FC Schalke 04 wieder Fuß?

Younes war bereits seit vergangenem Sommer ohne Klub, zuletzt stand er bei Al-Ettifaq aus Saudi-Arabien unter Vertrag. Eine Ablöse wird für den FC Schalke 04 daher nicht fällig.

Younes' Karriere begann einst bei Borussia Mönchengladbach, wo er sich allerdings nicht durchsetzen konnte. Nach einem Leih-Intermezzo beim 1. FC Kaiserslautern (2014/15) zog es ihn zu Ajax Amsterdam. Im Sommer 2018 wechselte er nach Italien zur SSC Neapel, von wo aus er in der Rückrunde der Spielzeit 2021/22 für ein halbes Jahr zu Eintracht Frankfurt verliehen wurde. Im Winter 2022 folgte dann der Wechsel nach Saudi-Arabien, ein halbes Jahr später wurde er an den niederländischen Klub FC Utrecht ausgeliehen.

Nun will Younes beim FC Schalke 04 Fuß fassen. "Ich möchte mich bei Ben Manga, Marc Wilmots und Karel Geraerts sowie dem gesamten Trainerteam der U23 für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Sie haben mir signalisiert, dass sie an mich glauben. Nun liegt es an mir, Leistung zu zeigen und das Vertrauen zu rechtfertigen", so der gebürtige Düsseldorfer, der zwischen 2017 und 2021 insgesamt acht A-Länderspiele bestritt.