Tah heizt Gerüchte um Wechsel zum FC Bayern an

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Zieht es Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Bayer Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah dementiert die zuletzt immer lauter werdenden Gerüchte um Gespräche mit dem FC Bayern nicht.

"Ich habe schon viel darüber gelesen. Ich freue mich, dass ich mit einem solchen Verein in Verbindung gebracht werde. Am Ende werden wir sehen", sagte der 28-Jährige im EM-Camp der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in einem "Sky"-Interview.

"Ich denke über den richtigen nächsten Schritt für mich nach, ob ich in Leverkusen bleibe oder woanders hingehe", erklärte Tah weiter mit Blick auf seine Zukunft. "Ich denke, es ist nicht gut, Namen zu nennen, aber natürlich sollte der nächste Schritt der richtige sein."

Sein Ziel mit Bayer Leverkusen sei es gewesen, einen Titel zu holen, "und das habe ich jetzt geschafft und meinen Teil dazu beigetragen", sagte Tah. "Jetzt kommt die EM, auf die ich mich voll und ganz fokussieren werde und bei der ich keine Außengeräusche zulassen will."

Es sei aber klar, "dass ich irgendwann eine Entscheidung treffen muss", betonte Tah. "Der Verein hat klar kommuniziert, dass ich entweder meinen Vertrag verlängere oder dass ich gehen soll, weil der Verein nicht in die Situation kommen soll, dass ein Spieler ablösefrei wechselt. Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Vor dieser Entscheidung stehe ich und ich werde sie zeitnah treffen."

FC Bayern mit Jonathan Tah "grundsätzlich mündlich einig"?

"Sky" zufolge ist sich Tah mit dem FC Bayern bereits "grundsätzlich mündlich einig". Wesentliche Details sollen zwischen den Parteien demnach bereits geklärt sein.

Mit der Werkself soll der deutsche Rekordmeister aber noch keine Gespräche geführt haben. Zudem buhlen auch mehrere Klubs aus dem europäischen Ausland um Tah.

Der Marktwert des gebürtigen Hamburgers wird auf 30 Millionen Euro taxiert. Der FC Bayern müssten in seinem Kader wohl erst Platz schaffen, um tatsächlich einen Transfer zu forcieren.

Verkaufskandidat Nummer eins ist dem Vernehmen nach Dayot Upamecano, der eine durchwachsene Saison hinter sich hat.