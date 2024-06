Neuer Coach soll VfB-Profis fit halten

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Sebastian Hoeneß (l.) spielt mit dem VfB 2024/25 in der Champions League

Der VfB Stuttgart wappnet sich für die anstehende Saison mit einer Dreifachbelastung. Ein spezieller Personaltrainer soll die VfB-Profis fit halten.

Nach der märchenhaften Saison 23/24 startet der VfB Stuttgart in der kommenden Saison in der Champions League. Zusammen mit dem Supercup, in dem der VfB wegen des Doublegewinnes von Bayer Leverkusen antreten darf, kommen die Schwaben daher in der kommenden Spielzeit auf neun zusätzliche Spiele - mindestens.

Um das Team dafür körperlich und mental fit zu halten, holt sich der Klub einen neuen Personaltrainer ins Team. Wie die "Sport Bild" berichtet, verstärke Florian Mohr ab dem 1. Juli die Mannschaft als festen Mitglied im Staff. Er soll die Spieler im mentalen Bereich sowie in der Reha und im Aufbautraining unterstützen.

Der 42-Jährige hat eine interessante Vita. Laut dem Bericht wanderte Mohr mit 18 Jahren nach China aus, lebte dort zeitweise als Mönch in einem Shaolin-Tempel und studierte in Peking Sport. Später unterrichtete er Kampfsportarten wie Kung Fu.

VfB Stuttgart: Hoeneß passt Trainingsstruktur an

Zurück in Deutschland kümmerte er sich unter anderem um Bundesliga-Stars wie David Alaba und Sebastian Rode. Ab dem Sommer betreut er dann die VfB-Profis.

Auf diese wartet zudem eine geänderte Trainingssteuerung. Laut "Sport Bild" will Trainer Sebastian Hoeneß weniger auf laufintensive Einheiten setzen, dafür taktische Elemente und Flexibilität im Spielsystem fokussieren. Auch dadurch soll der erhöhte Spielrhythmus antizipiert werden.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steigt am 17. August im Supercup 2024. Dann trifft der VfB auf Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen. Wo das Spiel stattfindet, ist noch nicht klar. Im Pokal treffen die Schwaben wegen des Supercups erst am 27. oder 28. August auf Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster. Die Champions-League-Saison beginnt Mitte September.