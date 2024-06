Ex-Weltmeister prognostiziert Wirtz-Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/Cathrin Mller / M.i.S.

Florian Wirtz wird seit geraumer Zeit vom FC Bayern umworben

Florian Wirtz wird wohl auch 2024/25 das Trikot von Bayer 04 Leverkusen tragen. Das stellten Geschäftsführer Fernando Carro und Wirtz' Vater Hans-Joachim bereits im Frühjahr klar. Doch spätestens im Sommer 2025 werden die Karten neu gemischt. Der ehemalige Nationalspieler Jürgen Kohler geht fest davon aus, dass es den 21-Jährigen dann zum FC Bayern zieht.

Mit schwammigen Aussagen über seine Zukunft hat Florian Wirtz die eigentlich schon beendeten Wechselspekulationen für den anstehenden Transfersommer wieder selbst entfacht. "Jeder kennt meinen Vertrag (bis 2027, Anm. d. Red.). Es ist jetzt nicht der Moment, um darüber zu reden. Ich habe auf jeden Fall eine sehr gute Zeit in Leverkusen, fühle mich wohl", sagte der Kreativspieler in einer DFB-Medienrunde.

In den letzten Wochen und Monaten galt ein möglicher Abgang von Wirtz aus Leverkusen in der kommenden Transferperiode als ausgeschlossen. Entsprechend äußerten sich auch die Bayer-Verantwortlichen sowie sein Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz. Spätestens 2025 wird ein Transfer dann wohl über die Bühne gehen.

"Florian Wirtz wird der Nächste sein, der beim FC Bayern unterschreibt"

Dem ehemaligen Kölner stehen dabei alle Türen offen. Insbesondere Real Madrid und dem FC Bayern wurden zuletzt starkes Interesse an einer Verpflichtung des 17-fachen deutschen Nationalspielers nachgesagt. Der Ex-Weltmeister Jürgen Kohler ist davon überzeugt, dass es den 21-Jährigen nach München zieht.

"Die große Stärke des FC Bayern war immer, dass sie die besten deutschen Nationalspieler haben. Florian Wirtz wird der Nächste sein, der bei Bayern unterschreiben wird", stellte der 58-Jährige im Gespräch mit "skysports.de" klar, ergänzte aber auch, dass es sich dabei nur um eine Vermutung handle.

"Wirtz ist für mich der beste Spieler in den letzten 20 Jahren, den ich gesehen habe. Ich kenne ihn noch aus der Jugend des 1. FC Köln. Wirtz ist ein Jahrhundert-Talent. Er weiß genau, was er auf dem Platz zu tun hat, er sieht die Räume. Man kann nur hoffen, dass er gesund bleibt. Er ist bodenständig, demütig. Das ist außergewöhnlich für so einen jungen Menschen", schwärmte der ehemalige BVB-Profi.