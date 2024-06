Guirassy nur Plan B? BVB will angeblich Leipzig-Star

IMAGO/Laci Perenyi

Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart ist der neue Favorit beim BVB

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zeigt Borussia Dortmund großes Interesse an einer Verpflichtung von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Doch der zweitbeste Stürmer der abgelaufenen Bundesliga-Saison soll ursprünglich gar nicht der Wunschspieler des BVB gewesen sein.

Der BVB würde "am liebsten" Benjamin Sesko von Liga-Konkurrent RB Leipzig im Sommer verpflichten, um die intern ausgemachte Kader-Baustelle im Sturm anzugehen. Das berichtet "Sport Bild".

Interesse von Seiten des Revierklubs besteht Berichten zufolge schon seit geraumer Zeit, schon im vergangenen Sommer soll Schwarz-Gelb einen Transfer-Versuch unternommen haben.

Doch ein Deal in diesem Jahr dürfte sich nur schwer realisieren lassen. Im Vertrag des 21 Jahre alten Mittelstürmers ist eine Ausstiegsklausel verankert, die inzwischen bei 65 Millionen Euro liegen soll. Die Summe erhöht sich aufgrund von Einsatzzeiten und Toren, "Sky" hatte Anfang Mai berichtet, dass sie in der Hinrunde noch bei 50 Millionen Euro lag. Der Preis könnte sogar weiter ansteigen, so der TV-Sender.

BVB: Entscheidung über weiteren Stürmer-Transfer steht

Aufgrund der hohen finanziellen Hürde ist Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart somit inzwischen der große Favorit beim BVB. Dessen Ausstiegsklausel soll lediglich 18 Millionen Euro betragen, womit sie deutlich unter seinem Marktwert liegt.

Der 28 Jahre alte Guirassy hatte seine Farben in der vergangenen Saison mit 28 Toren zur sensationellen Vizemeisterschaft geschossen. Hinter Harry Kane (36 Tore) vom FC Bayern rangierte er in der Torjägerliste auf dem zweiten Platz. Benjamin Sesko landete derweil mit 14 Treffern gemeinsam mit Bayer-Star Victor Boniface auf dem geteilten achten Rang.

Der Blick in die Statistik offenbart auch, warum der BVB einen neuen Mittelstürmer verpflichten will: Nationalspieler Niclas Füllkrug, erst im vergangenen Sommer von Werder Bremen gekommen, erzielte nur zwölf Liga-Tore, bester Dortmunder Angreifer war Donyell Malen mit 13 Treffern.

Es sei "entschieden", dass der Champions-League-Finalist auf dem Transfermarkt tätig wird, so "Sport Bild". Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko könnten den Verein im Gegenzug verlassen, hieß es zuletzt.