Reus und Lewy wiedervereint? MLS-Klub plant Doppel-Coup

imago sportfotodienst

Spielten gemeinsam beim BVB: Marco Reus und Robert Lewandowski

Borussia Dortmunds Vereinslegende Marco Reus steht übereinstimmenden Berichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu MLS-Klub LA Galaxy. Geht es nach dem ambitionierten Team, wird Reus sein früherer BVB-Teamkollege Robert Lewandowski zeitnah folgen.

Der Wechsel von Marco Reus vom BVB zu LA Galaxy wird wohl in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. Das zumindest berichten diverse Medien in den Vereinigten Staaten, die schon von einem Vertrag für den Mittelfeldspieler bis Ende 2025 schreiben.

Auch in der US-Ausgabe der spanischen Zeitung "AS" heißt es, eine finale Einigung sei erzielt worden und der 35-Jährige werde seine Schuhe künftig in Los Angeles schnüren.

Damit aber nicht genug: Laut "AS"-Informationen planen die Kalifornier, nach Reus auch Robert Lewandowski von einem Wechsel zu überzeugen. Man arbeite in Los Angeles bereits an einer Verpflichtung des polnischen Superstars, will die Zeitung erfahren haben.

Ex-BVB-Duo bald zusammen in der MLS?

Geplant ist demnach, dass der frühere Mitspieler von Reus beim BVB mit Beginn des Jahres 2025 zur Mannschaft stößt. Würde bedeuten: Lewandowski spielt in der kommenden Saison in der Hinrunde noch beim FC Barcelona und macht dann den Schritt über den Großen Teich.

Wie wahrscheinlich dieses Szenario ist, bleibt abzuwarten. Bei Barca steht nach der Ankunft von Trainer Hansi Flick vieles auf dem Prüfstand. Bereits vor der Unterschrift des Deutschen wurde die Zukunft Lewandowskis infrage gestellt. Ein Grund ist sein Gehalt, das jährlich ansteigt und den klammen Klub auf dem Transfermarkt ausbremst.

Robert Lewandowski unter Xavi auf Barca-Streichliste

Ex-Coach Xavi und sein Team sollen gegenüber Barca-Boss Joan Laporta zudem auch Zweifel an den sportlichen Qualitäten Lewandowskis geäußert haben. Spanischen Medien zufolge setzte der Ex-Trainer den Polen gar auf seine Streichliste und wollte ihn im kommenden Sommer verkaufen.

Lewandowski selbst sieht seine Zukunft allerdings weiter bei den Katalanen. Trotz lukrativer Angebote aus Saudi-Arabien will der 35-Jährige auch im nächsten Jahr für den FC Barcelona spielen, betonte er zuletzt immer wieder öffentlich. Sein Vertrag dort läuft noch bis zum Sommer 2026.