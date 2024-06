Das sagt Kahn zu den schweren Neuer-Patzern

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Beim FC Bayern zuletzt im Tief: DFB-Keeper Manuel Neuer

Vor der Heim-EM ist Manuel Neuer das große Sorgenkind der deutschen Nationalmannschaft. Nach mehreren schweren Patzern im Trikot des FC Bayern präsentierte sich der Keeper auch im ersten Härtetest gegen die Ukraine wackelig. Torwart-Legende Oliver Kahn glaubt dennoch an ein starkes Turnier des Routiniers.

"Für die EM kann ich mir gut vorstellen, dass Manuel mit seiner Erfahrung sein Top-Level erreichen wird", erklärte Kahn im Interview mit der "Sport Bild".

Der heute 54-Jährige weiß aus eigener Erfahrung, wie hart das Fußballgeschäft sein kann: Bei der WM 2002 war der Schlussmann hauptverantwortlich für den deutschen Finaleinzug, im Endspiel patzte er dann jedoch entscheidend.

"In diesem Alter ist es nicht mehr möglich, ein Quantum von 50 bis 60 Spielen pro Saison auf allerhöchstem Niveau zu spielen", gab Kahn zu bedenken. Er selbst habe "damals hier und da Spiele an Michael Rensing" abtreten können, um zu regenerieren.

Offen ist, wie lange Neuer seine aktive Laufbahn überhaupt noch fortsetzen will. Im März feierte der Bayern-Star seinen 38. Geburtstag.

"Wie lange er noch spielen möchte, kann nur er selbst entscheiden", merkte Kahn an: "Irgendwann geht es darum, den richtigen Moment für den Abgang zu finden. Hier das richtige Timing zu haben ist genauso anspruchsvoll, wie über Jahre Weltklasse-Leistungen zu bringen."

Beim FC Bayern im Tief: Kahn stärkt Neuer den Rücken

Zunächst steht allerdings die Europameisterschaft im eigenen Land im Fokus. Kahn hofft, dass Neuer seine jüngsten Aussetzer rechtzeitig zum Turnierauftakt verarbeitet hat.

"Das braucht eine gewisse Zeit. Vielleicht ist es sogar gut für Manuel, dass es nun direkt weitergeht, die Saison noch nicht vorbei ist. Er kann seinen Fokus sofort auf das nächste Ziel ausrichten", verdeutlichte der ehemalige Vorstandsboss des FC Bayern.

Andernfalls wären "die Fehler, die Manuel zuletzt unterlaufen sind, länger im Kopf geblieben, hätten ihn länger beschäftigt", so Kahn. Am 14. Juni starten Neuer und Co. gegen Schottland in die EM.