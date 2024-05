Zwei Funkel-Nachfolger in Kaiserslautern gehandelt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Friedhelm Funkel bewahrte den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg

Friedhelm Funkel wird den Fußball-Zweitligisten und diesjährigen Pokalfinalisten 1. FC Kaiserlautern wohl nach der Saison verlassen. Die Pfälzer haben einem Medienbericht zufolge nun zwei mögliche Nachfolger ausgemacht. Beschlossen ist der Funkel-Abschied allerdings noch nicht.

Der 1. FC Kaiserslautern bereitet sich offenbar darauf vor, dass das Pokalfinale in Berlin am 22. Mai gegen Meister Bayer Leverkusen das letzte Spiel von Trainer-Ikone Friedhelm Funkel an der FCK-Seitenlinie ist. Nachdem zuletzt bereits der "kicker" notiert hatte, dass derzeit vieles auf einen baldigen Abschied deute, legt "Sky" nun nach.

Dem TV-Sender zufolge beschäftigt man sich in der Pfalz bereits konkret mit diesem Szenario - und lotet erste Nachfolge-Kandidaten aus.

Demnach zählen Michael Wimmer, kürzlich beim österreichischen Erstligisten Austria Wien freigestellt, und der ehemalige Dresden-Coach Markus Anfang zu den Optionen.

Entscheidendes Gespräch steht beim 1. FC Kaiserslautern an

Michael Wimmer begann seine Karriere als Trainer beim 1. FC Nürnberg, wo er im Juniorenbereich tätig war. 2018 wurde er Assistent beim FC Augsburg, der damals noch von Manuel Baum trainiert wurde. Ein Jahr später zog es ihn zum VfB Stuttgart, wo er zunächst Tim Walter zur Seite stand. Zwischen Oktober und Dezember 2022 hatte er den VfB interimistisch betreut, ehe er nach der Verpflichtung von Bruno Labbadia bei Austria Wien anheuerte.

Markus Anfang begann seine Karriere als Nachwuchscoach bei Bayer Leverkusen, anschließend trainierte er Holstein Kiel, den 1. FC Köln, Darmstadt 98, Werder Bremen und zuletzt Dynamo Dresden. Im April endete die Zusammenarbeit.

Ob ein neuer Trainer bei den Roten Teufeln anheuert oder ob die Zusammenarbeit mit Friedhelm Funkel ausgeweitet wird, soll sich laut "Sky"-Angaben derweil noch vor dem Pokalfinale klären.

Das entscheidende Gespräch soll zwischen Funkel sowie der sportlichen Führung um Vorstand Thomas Hengen und dem Technischen Direktor Enis Hajri stattfinden.