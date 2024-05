Davies-Wechsel zu Real Madrid wohl vom Tisch

IMAGO/Mladen Lackovic

Alphonso Davies' Vertrag beim FC Bayern läuft 2025 aus

Die Anzeichen dafür verdichten sich, dass ein möglicher Wechsel von Alphonso Davies vom FC Bayern zu Real Madrid vom Tisch ist.

Der spanische Radiosender "Cadena Cope" vermeldet, das Interesse der Königlichen an dem kanadischen Linksverteidiger sei zumindest für den kommenden Sommer "abgekühlt". Möglich sei stattdessen noch ein ablösefreier Wechsel 2025, wenn Davies' Vertrag beim FC Bayern ausläuft, heißt es.

Dennoch könnte Real dem Bericht zufolge zur kommenden Saison auf der linken Abwehrseite etwas tun: Miguel Gutiérrez, in der eigenen Jugend ausgebildet aber 2022 für vier Millionen an den FC Girona transferiert, könnte dank einer Rückkaufklausel vor einem weiteren Engagement in Madrid stehen. Trainer Carlo Ancelotti werde sich zwischen dem 22-Jährigen und Fran García entscheiden, heißt es, Ferland Mendy ist gesetzt.

Wie es für Davies weitergeht, ist damit völlig offen. Die Gespräche mit dem FC Bayern über eine Vertragsverlängerung gestalten sich schwierig. "Sport Bild" berichtete zuletzt, der deutsche Rekordmeister sei bei einem guten Angebot gesprächsbereit, was einen Verkauf angeht.

FC Bayern: Keine Annäherung in Davies-Gesprächen

Knackpunkt sind angeblich die Gehaltsforderungen der Davies-Seite, die sich auf rund 20 Millionen Euro pro Jahr belaufen sollen. Der FC Bayern offeriert ihm wohl deutlich weniger. Eine echte Annäherung zwischen den Parteien soll es zuletzt nicht gegeben haben.

Davies war Anfang 2019 für 14 Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern gewechselt. Nach einem kometenhaften Aufstieg kam seine sportliche Entwicklung zuletzt etwas ins Stocken. Trainer Thomas Tuchel setzte nicht mehr vorbehaltlos auf Davies' Dienste.

Einen Nachfolger für ihn soll der FC Bayern für den Fall eines Abgangs bereits an der Angel haben: Theo Hernández von der AC Milan soll auf der Münchner Wunschliste weit oben stehen. "Mundo Deportivo" schrieb zuletzt sogar von einer Einigung über einen Sommer-Wechsel.