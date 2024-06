FC Bayern holt Torwart-Talent von Bundesliga-Absteiger

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Ena Mahmutovic heuert beim FC Bayern an

Die Frauen des FC Bayern verstärken sich mit Torwart-Talent Ena Mahmutovic von Bundesliga-Absteiger MSV Duisburg. Die 20-Jährige, die sogar schon für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde, unterschrieb an der Säbener Straße bis 2027.

"Ena ist eine junge deutsche Torhüterin, die über ein sehr großes Potential verfügt. Sie agiert für ihr Alter äußerst selbstbewusst auf dem Platz und ist uns schon länger positiv aufgefallen. Insbesondere in der vergangenen Saison hat sie ein ums andere Mal mit starken Paraden auf sich aufmerksam gemacht", lobte Frauen-Abteilungsleiterin Bianca Rech die Neuverpflichtung.

Der FC Bayern "freue sich sehr, dass sich Ena für uns entschieden hat und ab Sommer bei uns sein wird", heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des deutschen Meisters weiter. Mahmutovic war bis zuletzt für den MSV Duisburg in der Frauen-Bundesliga aktiv. Für den Tabellenletzten absolvierte die 20-Jährige in der abgelaufenen Saison 21 Bundesligaspiele.

FC Bayern: Mahmutovic freut sich auf "einen der größten Clubs der Welt"

Am Dienstag verkündete der Traditionsklub, dass die Frauen-Mannschaft auf Grund des Regionalliga-Abstiegs des Männer-Teams nicht wie geplant in der 2. Bundesliga an den Start gehen kann. Nun hat die gebürtige Duisburgerin, die in ihrer Heimatstadt eigentlich noch bis 2025 unter Vertrag stand, einen neuen Klub gefunden.

"Mich hat die Philosophie des Clubs für die kommenden Jahre von Beginn an beeindruckt. Der FC Bayern ist nicht nur das stärkste Team der Liga, sondern auch einer der größten Clubs der Welt", schwärmte die junge Torhüterin von ihrem neuen Arbeitgeber und legt nach: "Jedes kleine Kind träumt davon, einmal hier zu spielen. Daher freue ich mich unheimlich, jetzt selbst ein Teil dieses großen Vereins zu sein."

Mahmutovic gab ihr Bundesliga-Debüt im Alter von 16 Jahren. Anfang 2023 wurde sie zudem erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert. Auf ihr DFB-Debüt wartet die Neuverpflichtung des FC Bayern aber noch.