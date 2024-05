DFB-Star spricht über "klares Ziel" für die EM

IMAGO/H. Langer

Jonathan Tah (M.) ist für den deutschen EM-Kader nominiert worden

Jonathan Tah war einer der ersten Spieler überhaupt, der im Zuge der medialen Schnitzeljagd für den EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft nominiert wurde. Über die Art und Weise der ersten 18 Kader-Berufungen in den letzten Tagen wurde zuletzt viel diskutiert, beim Starspieler von Bayer Leverkusen selbst kam das neue Prozedere derweil bestens an.

"Grundsätzlich habe ich mich über die Nominierung natürlich sehr gefreut", meinte der Innenverteidiger der Werkself am "Sky"-Mikrofon zunächst im Hinblick auf seine erste bevorstehende EM-Teilnahme.

Bis dato hat der 28-jährige Tah noch kein WM- oder EM-Endrundenspiel in seiner Vita stehen. Aktuell gilt er aber aufgrund seiner herausragenden Leistungen im Trikot von Bayer Leverkusen in der deutschen Viererkette als gesetzt.

Nominiert wurde Tah bereits am vergangenen Montag via Instagram von Pflege-Influencer Rashid Hamid und der 93-jährigen "Oma Lotti".

Über seine eigene Nominierung und die der bisher feststehenden Kollegen meinte Tah gegenüber dem TV-Sender: "Ich fand die Art und Weise, wie es gemacht wurde, sehr lustig. Ich finde es cool, dass es so gemacht wird. Es ist mal etwas anderes und ich finde, dass man so sehr viele Leute mitnehmen kann. Das macht das Ganze sehr sympathisch und jeder fühlt sich glaube ich 'mit dabei'. So können wir alle mitnehmen, dass wir eine erfolgreiche EM spielen."

Tah gibt den EM-Titel als Zielsetzung aus

Hinsichtlich des am 14. Juni beginnenden EM-Turniers hat sich der gebürtige Hamburger die klare Zielvorgabe gesetzt, um den Titel mitzuspielen.

"Wir brauchen nirgendwo mitspielen, wenn wir nicht auch gewinnen wollen. Das sollte auch ganz klar unser Ziel sein. Da brauchen wir uns auch nicht verstecken. So ist meine Einstellung und so wird auch die Einstellung von der Mannschaft und vom Trainer sein", meinte Tah, der seinen Stammplatz in der Innenverteidigung neben Antonio Rüdiger zuletzt zementiert hat.