Nagelsmann stellt EM-Aufgebot vor - einem Star droht das Aus

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Julian Nagelsmann gibt seinen EM-Kader bekannt

Die letzten Geheimnissen sind gelüftet, der vorläufige Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-EM 2024 steht: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Donnerstag im Rahmen eines Presseevents in Berlin sein Aufgebot für das Heim-Turnier vorgestellt - und muss noch einen Spieler streichen.

Große Überraschungen gab es dabei nicht mehr. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Ilkay Gündogan (FC Barcelona).

Einziger echter Neuling im Kader ist Torhüter Alexander Nübel (VfB Stuttgart). Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) war bereits im März für die Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande nominiert worden, konnte damals aber wegen eines Infekts nicht anreisen.

Kein EM-Ticket erhielten wie erwartet die Routiniers Mats Hummels (Borussia Dortmund) und Leon Goretzka (FC Bayern).

Insgesamt nominierte Nagelsmann 27 Spieler, einen muss er also noch streichen, bis der DFB den endgültigen Kader spätestens zum 7. Juni (Mitternacht) an die UEFA meldet. "Ich bin kein Freund großer Kader, aber so hat er noch eine gute Größe", sagte Nagelsmann.

Nationalmannschaft: DFB gibt zahlreiche EM-Teilnehmer vorab bekannt

So spannend wie in vorangegangenen Jahren war die Nominierung diesmal nicht: Schon im Vorfeld hatte der DFB 18 EM-Fahrer über Medien, Influencer und andere Kanäle bekanntgeben lassen.

Das Ziel des Verbands: Leaks und Spekulationen eindämmen und das EM-Interesse in Deutschland schüren.

Auch RTL war dabei mittendrin. In der Sendung "Exclusiv" verkündete Moderatorin Frauke Ludowig die Nominierung Aleksandar Pavlovics. Auch GZSZ-Legende Jo Gerner alias Wolfgang Bahro, die "Tagesschau", die Dachdecker-Influencerin Chiara Monteton oder Rap-Star Nina Chuba spannte der DFB für seine ungewöhnliche Schnitzeljagd ein.

Die ein oder andere Fake-Bestätigung gab es allerdings auch: Bei "TV Total" wurde Hummels' Nominierung durch Moderator Sebastian Pufpaff "bestätigt". Nach übereinstimmenden Medienberichten war vorab jedoch schon relativ klar, dass der BVB-Routinier nicht dabei sein würde.

Bis zur EM stehen für die Nationalmannschaft noch die Testspiele gegen die Ukraine (3. Juni) und Griechenland (7. Juni) an. In der EM-Vorrunden trifft die DFB-Elf auf Schottland (14. Juni), Ungarn (19. Juni) sowie die Schweiz (23. Juni).

Das ist der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-EM 2024:

TOR - Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen

ABWEHR - Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

MITTELFELD - Robert Andrich, Chris Führich, Pascal Groß, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Florian Wirtz

ANGRIFF - Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav