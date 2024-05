Mini-Deadline für RB-Star enthüllt

IMAGO/Christian Schroedter

Bleibt Benjamin Henrichs (re.) bei RB Leipzig?

Während die aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga auf die Zielgerade zugeht, planen die Klubs im Hintergrund schon für die neue Saison. Auch RB Leipzig bemüht sich derzeit, den Kader für 2024/25 zu fixieren. Deshalb haben die Roten Bullen nun wohl einem die Pistole auf die Brust gesetzt, dessen Vertrag bald ausläuft: Benjamin Henrichs.

Im Fußballgeschäft ist es mittlerweile üblich, dass es ein Jahr vor Ablauf der Vertragslaufzeit Gespräche darüber stattfinden, ob der jeweilige Kontrakt verlängert wird oder aber, ob der Spieler vorzeitig gehen muss, damit der Klub noch eine Ablöse kassieren kann.

,So gestaltet sich derzeit auch der Fall bei Nationalspieler Benjamin Henrichs, dessen Arbeitspapier bei RB Leipzig im Sommer 2025 ausläuft.

Heißt: Zeitnah müssen sich die Roten Bullen Klarheit verschaffen, wie Henrichs Zukunftsplanungen aussehen.

Deshalb sollen die RB-Verantwortlichen Henrichs nun die Pistole auf die Brust gesetzt und ihm eine recht kurze Deadline auferlegt haben. Laut dem "kicker" soll sich der 27-jährige Abwehrspieler schon bis zum Ende dieser Woche entschieden haben.

Schon vor gut einem Monat hatte "Bild" berichtet, dass Henrichs noch vor der Heim-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) ein Signal geben soll. Nun soll offenbar sogar eine noch kurzfristigere Entscheidung her.

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Sollte Henrichs gehen wollen, müssten sich die Verantwortlichen nach einem Ersatz umschauen. Laut "kicker" wurden die Fühler bereits ausgestreckt.

RB Leipzig nimmt bereits Henrichs-Nachfolger ins Visier

Als möglicher Henrichs-Nachfolger wurde dabei Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam in den Fokus genommen. Der Niederländer steht bereits im letzten Sommer auf der Liste bei den Leipzigern.

Primärziel bleibt aber - zumindest vorerst - Henrichs über 2025 hinaus zu halten. Schon seit Längerem hat der DFB-Kicker bzw. dessen Berater Christian Nerlinger laut übereinstimmenden Medienberichten ein Angebot zur Verlängerung vorliegen.

Bei "Bild" hieß es aber im April noch, Henrichs wolle am liebsten erst den Turnierverlauf bei der Heim-EM abwarten, um mögliche neue Angebote zu sondieren. So lange will die RB-Klubführung aber wohl nicht mehr warten.

In Leipzig hatte sich Henrichs zuletzt aufgrund seiner Vielseitigkeit zur Allzweckwaffe heraufgeschwungen, war sowohl in der Abwehr auf der linken und rechten Seite im Einsatz als auch als Schienenspieler weiter vorn. 40 Pflichtspiele konnte Henrichs für sich verbuchen, 35 Mal von Beginn an.