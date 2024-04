Neue ARD-Dokuserie über deutschen WM-Triumph 2014

AFP/SID/CHRISTOPHE SIMON

Die ARD lässt den WM-Triumph von Rio 2014 noch einmal aufleben

Der WM-Triumph von Rio 2014 wird zehn Jahre später mit einer ARD-Dokuserie gewürdigt.

Mit einer vierteiligen Dokuserie will die ARD zehn Jahre nach dem Triumph von Rio den WM-Titel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch einmal aufleben lassen.

In der Serie "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" teilen die "Helden von damals die großen Momente und kleinen Geheimnisse des Turniers in Brasilien und der Zeit danach", heißt es in einer Mitteilung des öffentlich-rechtlichen Senders.

Demnach zeichnet die Dokuserie den großen WM-Triumph vom "dramatischen Trainingslager in Südtirol bis zur rauschenden Nacht von Rio" chronologisch nach. Als Protagonist ist der damalige Linksverteidiger Benedikt Höwedes dabei. Zusätzlich wird im Podcast "Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014" pro Folge eine individuelle Geschichten eines WM-Helden erzählt.

Den sechsteiligen Podcast gibt es ab dem 7. Mai in der in der ARD Audiothek, alle vier Folgen der Dokuserie sind ab dem 22. Mai in der ARD Mediathek abrufbar. Das Erste zeigt die Doku-Serie außerdem am 25. Mai 2024 im Anschluss an die Live-Übertragung vom DFB-Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern.