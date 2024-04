Medien: Real-Star Transfer-"Favorit" des BVB

IMAGO/Ricardo Larreina

Fran Garcia von Real Madrid soll das Interesse des BVB geweckt haben

Im Sommer 2023 machte Real Madrid von einer Rückkaufklausel Gebrauch und holte so für nur fünf Millionen Euro Linksverteidiger Fran García zurück in die spanische Hauptstadt. Inzwischen stehen die Zeichen aber angeblich schon wieder auf Trennung. Der BVB soll die Fühler ausgestreckt haben.

Immerhin 28 Pflichtspiele bestritt Fran García 2023/24 für Real Madrid. Dabei legte der 24-Jährige fünf Treffer auf. Einsätze über die vollen 90 Minuten blieben bislang dennoch Mangelware.

Die Situation dürfte sich kaum verbessern, sollten die Königlichen im Sommer wie erwartet auf Garcías Position noch einmal nachlegen und prominente Konkurrenz verpflichten. Allen voran halten sich seit Monaten hartnäckige Gerüchte um eine Verpflichtung von Alphonso Davies vom FC Bayern.

Fran Garcías Chancen auf Einsatzzeiten dürften so oder so nicht in die Höhe schnellen, Real soll daher entschieden haben, den spanischen Nationalspieler zu Geld zu machen. Das berichtet "El Nacional".

Gerüchte um BVB-Interesse nicht neu

Dem katalanischen Portal zufolge hat vor allem Borussia Dortmund ein Auge auf Fran García geworfen.

Die Westfalen suchen seit geraumer Zeit vergeblich nach einer Königslösung für den linken Part in der Viererkette. Fran García soll sich inzwischen zum "Favoriten" für die Kader-Baustelle gemausert haben.

Zu weit lehnt sich "El Nacional" allerdings nicht aus dem Fenster. Ob García im Sommer tatsächlich bei den Schwarz-Gelben landen werde, sei derzeit noch sehr ungewiss, heißt es.

Eine nicht geringe Hürde auf dem Weg zu einem Deal dürfte vor allem die zu erwartende Ablöse darstellen. Der Vertrag des Defensivspielers bei den Madrilenen endet erst im Sommer 2027, Interessenten dürften zu genüge existieren.

Gerüchte um ein Interesse des BVB sind übrigens nicht neu. Bereits im Sommer 2023 sowie um den Jahreswechsel wurde über ein Engagement spekuliert. Damals stand allerdings meist eine Leihe im Raum.