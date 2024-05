Nach Bayern-Gerüchten: United-Superstar lässt aufhorchen

IMAGO/Andrew Yates

Bruno Fernandes wurde zuletzt mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern denkt englischen Medienberichten zufolge über einen spektakulären Sommer-Transfer von ManUnited-Superstar Bruno Fernandes nach. Nun hat sich der Portugiese zu den Gerüchten über einen baldigen Abschied aus England zu Wort gemeldet.

Steht Bruno Fernandes auch in der kommenden Saison für Manchester United auf dem Rasen? Diese Frage wurde dem 29-Jährigen von "Sky Sports" nach dem 3:2-Sieg am Mittwoch gegen Newcastle United in der Premier League gestellt. Die zunächst klare Antwort: "Das werde ich."

Dann schob der Mittelfeldspieler aber vielsagend hinzu: "Der Klub muss mich wollen. Der Klub will, dass ich ein Teil der Zukunft bin. Aber wie ich schon immer gesagt habe: Ich will kein Spieler sein, den der Klub nicht haben will."

Heißt im Umkehrschluss für Bruno Fernandes: "Sollten sie mich aus irgendeinem Grund nicht mehr haben wollen, werde ich gehen. Aber wenn sie mich wollen, bleibe ich."

Bruno Fernandes bei Manchester United vor seinen letzten Spielen?

Kurios: Das Interview wurde anschließend abrupt von Teammanager Erik ten Hag beendet, der nach dem letzten Heimspiel der Saison ein paar Worte an die Fans im Old Trafford richten wollte. Auch Fernandes sollte als Kapitän der Mannschaft bei der Verabschiedung dabei sein.

Bruno Fernandes war zuletzt vom englischen "Independent" beim FC Bayern ins Spiel gebracht worden. Fernandes, seit Januar 2020 bei Manchester United und einer der Schlüsselspieler im Team von Erik ten Hag, sei inzwischen unzufrieden. Dem Bericht zufolge soll auch die Klubführung nicht abgeneigt sein, den Portugiesen im Sommer abzugeben, um auch finanziellen Spielraum für einen Umbruch zu schaffen.

Teammanager Erik ten Hag wollte sich zuletzt derweil nicht an den Spekulationen beteiligen. Angesprochen darauf, dass das FA-Cup-Finale am 25. Mai gegen Manchester City womöglich die letzte Partie von Bruno Fernandes im United-Trikot sein könnte, entgegnete er auf einer Pressekonferenz nur: "Er ist jetzt, aber auch in all den Jahren, ein fundamentaler Spieler für Manchester United. Er kreiert die meisten Chancen in der gesamten Premier League, hat so viele Vorlagen gegeben und so viele Tore geschossen."

Der Vertrag von Bruno Fernandes läuft bei Manchester United noch bis 2026.