Klopp vor Bundesliga-Comeback? Das sagt Heidel

IMAGO/Bradley Collyer

Die Ära von Jürgen Klopp in Liverpool endet in wenigen Tagen

Die Zeit von Jürgen Klopp beim FC Liverpool neigt sich dem Ende. Dass der 56-Jährige das Premier-League-Schwergewicht verlassen wird, ist bereits länger klar, nun rückt der Tag des Abschieds näher. Wie Klopps Zukunfts-Planungen aussehen, ist indes nicht bekannt.

Eine Rückkehr nach Deutschland sieht Christian Heidel, Sportvorstand von Bundesligist Mainz 05 und guter Freund von Klopp, eher nicht.

"Das wird alles nicht so einfach werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals einen anderen Klub in England trainieren wird. Das passt einfach nicht zu ihm. Und ich glaube, auch in Deutschland ist das ganz schwierig", sagte Heidel bei "Sky".

Und weiter: "An alle Leute, die jetzt glauben, dass er in zwei Monaten wieder da ist: Das ist nicht Jürgen Klopp, dafür würde ich die Hand ins Feuer legen. Und ich weiß schon so ein bisschen, was er vorhat."

Klopp selbst hatte angekündigt, dass er nach seinem Ende in Liverpool eine Pause einlegen möchte. Ähnliches erklärte er aber auch schon nach seiner Station beim BVB, bevor er nur rund vier Monate später bei den Reds anheuerte.

Wann gibt Jürgen Klopp sein Comeback?

Erneut passieren wird dies allerdings nicht, da ist sich Heidel sicher: "Die Leute, die sagen, dass er morgen wiederkommt können überhaupt nicht einschätzen, welche Art Druck auf einem Trainer wie Jürgen Klopp gelegen hat – mit diesen Klubs, die er hatte. Es ist für mich völlig nachvollziehbar, dass er sich jetzt einfach mal um sich selbst kümmern will, auch mal um die Familie kümmern will. Das wird er genießen, da bin ich ganz sicher. Das ist auch für ihn extrem wichtig."

Und danach? Wird Klopp wieder Trainer? Man werde sehen, sagte Heidel, "was im nächsten Jahr unter Umständen passiert. Ich glaube, das hängt damit zusammen, wie wohl er sich ohne Fußball fühlt." Aber es gebe im Fußball "auch noch viele andere Aufgaben. Vielleicht will er auch mal gar nicht mehr in der ersten Reihe stehen – was bei Jürgen Klopp schwierig sein wird."

In den vergangenen Monaten und Jahren wurde der gebürtige Stuttgarter immer wieder mit dem Job als Bundestrainer in Verbindung gebracht. Nach der Vertragsverlängerung von Julian Nagelsmann scheint dieser aber mindestens bis 2026 besetzt.