Prominente Verkaufskandidaten beim FC Bayern?

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Dayot Upamacano (l.) und Leon Goretzka (r.) könnten den FC Bayern wohl verlassen

Der FC Bayern holte in dieser Saison erstmals seit 2011/2012 keinen Titel. Im Sommer wird es an der Säbener Straße deshalb zu einem Umbruch kommen. Gleich mehrere Spieler sollen trotz laufender Verträge Verkaufskandidaten sein.

Der FC Bayern plant die kommende Saison. Zum einen ist da die nicht enden wollende Trainersuche. Darüber hinaus soll der Kader einen neuen Anstrich verpasst bekommen.

"Sport Bild" nennt nun mehrere Stars, die den Verein unter Umständen verlassen könnten. In dem entsprechenden Medienbericht werden in diesem Zusammenhang Dayot Upamecano, Leon Goretzka und Noussair Mazraoui (Verträge jeweils bis 2026) als "Verkaufskandidaten" bezeichnet.

Minjae Kim (bis 2028) soll "nicht mehr als unverkäuflich" gelten. Bei Alphonso Davies (bis 2025) sowie Kingsley Coman (bis 2027) wäre der FC Bayern im Falle guter Angebote offenbar gesprächsbereit, so der Tenor von "Sport Bild". Ein Verkauf von Serge Gnabry soll aufgrund dessen Verletzungsanfälligkeit sowie Gehaltsklasse schwierig sein, heißt es weiter.

FC Bayern: Max Eberl deutet Kader-Veränderungen an

Sportvorstand Max Eberl hatte zuletzt bereits angedeutet, dass es im Kader des FC Bayern im Sommer zu Veränderungen kommen wird. "Wir werden uns neu aufstellen, im Sommer ein bisschen schütteln. Neue Jungs im Kader und einen neuen Trainer an der Seitenlinie", sagte der 50-Jährige Mitte April bei "Amazon Prime".

Ob der FC Bayern tatsächlich einen neuen Coach engagiert, oder doch mit Thomas Tuchel weitermacht, steht aktuell in den Sternen. Spielerverpflichtungen und Abgänge wird es an der Säbener Straße aber wohl auf jeden Fall geben.

Der FC Bayern ist in dieser Saison erstmals seit 2011/12 ohne Titel geblieben. In der Bundesliga war Bayer Leverkusen eine Klasse für sich. Im DFB-Pokal blamierten sich die Münchner bereits in der zweiten Runde bei Drittligist 1. FC Saarbrücken. In der Champions League war im Halbfinale gegen Real Madrid Schluss.