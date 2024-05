Entscheidung über Tuchel-Kehrtwende fällt bis Ende der Woche

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bleibt Thomas Tuchel doch beim FC Bayern?

Der FC Bayern will nach den zahlreichen Absagen nun doch mit Thomas Tuchel auf der Trainerbank weitermachen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet.

Lange galt es als völlig abwegig, dass Thomas Tuchel über das Saisonende hinaus doch noch als Cheftrainer des FC Bayern arbeitet. Nach den jüngsten Entwicklungen im Münchner Trainer-Poker deutet nun jedoch vieles auf die spektakuläre Kehrtwende hin.

Wie "Bild" berichtet, soll eine Entscheidung über den möglichen Verbleib des Cheftrainers noch bis zum Ende dieser Woche getroffen werden.

Heißt: Rund ums Saisonfinale des FC Bayern bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr) soll endlich Klarheit an der Säbener Straße herrschen. Tuchel ist nach den zahlreichen Absagen der Wunschkandidaten inzwischen so etwas wie die einzig verbliebene Lösung.

Wurde Tuchels Vertrag beim FC Bayern nie schriftlich aufgelöst?

Am Montag hatte sich der Aufsichtsrat des FC Bayern zusammengesetzt, um eine Weiterbeschäftigung zu besprechen. Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß soll auf dem Vereinsgelände gewesen sein, der Bayern-Patron hatte den eigentlich scheidenden Cheftrainer zuletzt öffentlich harsch kritisiert, weil dieser angeblich zu wenig auf die Jugend setze. Tuchel entgegnete daraufhin, er sei in seiner "Trainerehre verletzt". Ob sich Hoeneß nun für einen Verbleib ausspricht, ist weiter unklar.

Nach "Bild"-Angaben kann sich Thomas Tuchel zwar grundsätzlich vorstellen, das Kapitel beim FC Bayern noch nicht zu schließen. Er fordere dafür aber eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Arbeitspapiers, um Planungssicherheit zu haben und zugleich nicht wie eine Notlösung zu wirken.

Der FC Bayern wiederum würde gerne mit dem bestehenden Vertrag arbeiten. Dem Bericht zufolge wurde der Kontrakt im Zuge der im Februar besprochenen Trennung zum Sommer auch nie schriftlich aufgelöst, Tuchel selbst sprach stets von einer "Vereinbarung", die getroffen wurde.

Klar ist: Tuchels Verhandlungsposition ist nach den verzweifelten Versuchen des FC Bayern, einen neuen Coach zu finden, deutlich verbessert. Zudem soll der 50-Jährige auch andere Optionen vorliegen haben, immer wieder wurde über eine mögliche Rückkehr nach England spekuliert.