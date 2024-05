Schweinsteiger erwartet BVB-Überraschung im EM-Kader

IMAGO/Sbastien Muylaert

Bekommt BVB-Kapitän Emre Can (M.) ein EM-Ticket?

Wie viele Spieler von Borussia Dortmund fahren mit zur EM? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Anhänger des BVB, sondern auch Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der daran glaubt, dass es Überraschungen geben könnte, nachdem in der letzten Länderspielphase im März lediglich ein einziger BVB-Star im Kader des DFB-Teams zu finden war.

Der ehemalige Weltmeister Bastian Schweinsteiger rechnet im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die EURO 2024 mit weiteren BVB-Profis.

"Nach Dortmunds beeindruckendem Sieg bei Paris Saint-Germain erwarte ich, dass bei der Nominierung des EM-Kaders ein paar BVB-Spieler zurückkehren werden, die im März nicht dabei waren", schrieb Schweinsteiger in seiner Kolumne im "kicker" und konkretisierte: "Ich denke da zum Beispiel an Emre Can."

Der Kapitän der Schwarz-Gelben war zuletzt nicht mehr nominiert worden, weil er bis zum Jahresbeginn recht durchwachsene Leistungen gezeigt hatte. Zuletzt steigerte sich Can aber - wie seine Kollegen auch - vor allem auf internationale Bühne massiv und stieß damit das Tor zum Champions-League-Finale auf.

Auf der vielbeachteten Nominierungsschnitzeljagd des DFB ist in den letzten Tagen bislang allerdings "nur" das BVB-Duo Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck vorzeitig mit einem EM-Ticket ausgestattet worden.

"Die Nominierung von Nico Schlotterbeck hat mich nicht verwundert. Wie sich Schlotterbeck in den großen Spielen verhalten hat, war exzellent. Und er hat den Vorteil, dass er mit dem linken Fuß sehr gute Pässe spielen kann. Er müsste mit seiner Qualität eigentlich immer zur Nationalmannschaft gehören", bilanzierte Schweinsteiger.

Welche BVB-Stars folgen noch auf Füllkrug und Schlotterbeck?

ein Spieler wie Schlotterbeck sei wichtig, denn: "Du kannst nicht nur mit Offensivfußball eine erfolgreiche EM bestreiten, defensive Stabilität ist enorm wichtig."

Doch wer könnte noch aus Dortmund ins DFB-Team rücken? Zu den Profis mit Länderspiel-Erfahrung bei der Borussia zählen noch Mats Hummels, Niklas Süle, Julian Brandt und Karim Adeyemi.

Bundestrainer Nagelsmann gibt seinen Kader 29 Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland am Donnerstag um 13 Uhr bekannt. Bei sport.de ist die Kader-Nominierung im Live-Stream zu sehen.