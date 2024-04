Völler warnt vor deutschem Champion-League-Finale

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern und BVB-Coach Edin Terzic könnten sich im Champions-League-Finale wiedersehen

2013 duellierten sich im Londoner Wembley-Stadion mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund zum bislang einzigen Mal zwei Bundesliga-Teams um den Champions-League-Titel. Elf Jahre später besteht die Chance, dass sich dieses historische Finale wiederholt. Ausgerechnet beim DFB fürchtet man aber auch negative Seiten eines möglichen Duells zwischen dem BVB und dem Rekordmeister.

Ein mögliches Wiedersehen am 1. Juni in Wembley zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern wäre zumindest für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die deutsche Auswahl mit Blick auf die anstehende EM im eigenen Land "nicht optimal". Das erklärte DFB-Sportdirektor Rudi Völler bei "Welt-TV".

Das Endspiel fällt mitten in die Vorbereitung des deutschen Teams auf die Heim-Endrunde. Nagelsmann versammelt seinen Turnierkader vom 26. bis 31. Mai im Trainingslager im Weimarer Land, ehe der Umzug ins EM-Quartier in Herzogenaurach ansteht.

Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass der FC Bayern sich im Halbfinale gegen Real Madrid durchsetzt und der BVB gegen Paris Saint-Germain besteht, würden die deutschen Stars der beiden Teams Nagelsmann im vorletzten EM-Härtetest am 3. Juni gegen die Ukraine in Nürnberg fehlen. Erst bei der Generalprobe am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland stünde ihm sein komplettes Aufgebot zur Verfügung.

Auch ohne Siege von FC Bayern und BVB könnte Nagelsmann allerdings erst spät auf zwei echte Stützen zurückgreifen: Setzt sich Real gegen die Münchner durch, stünden mit Antonio Rüdiger und Toni Kroos zwei Stammspieler des DFB-Teams im Endspiel. BVB-Gegner PSG hat hingegen keine deutschen Nationalspieler in seinen Reihen.

Erfolge von BVB, FC Bayern und Bayer Leverkusen machen Völler stolz

Bei aller Rücksichtnahme auf die EM betont Völler allerdings auch, dass ein Endspiel in der Königsklasse "ein tolles Erlebnis" sei, das beflügeln kann. "Diese Erfahrung und Freude nimmst du ja mit in die Vorbereitung", sagte der Ex-Angreifer.

Zudem seien die Erfolge des FC Bayern, des BVB und auch von Bayer Leverkusen in der Europa League "für den deutschen Fußball wunderbar", ergänzte Völler: "Ich finde es toll nach der Kritik der letzten Jahre, wo es immer hieß: Die Premier League ist das Maß der Dinge, oder die Spanier - und wir sind so ein bisschen hinten dran."

Die englische Liga habe zwar weiterhin die Nase vorne, "aber zwei Klubs im Halbfinale zu haben und Bayer Leverkusen in der Europa League im Halbfinale, da können wir schon ein bisschen stolz drauf sein".