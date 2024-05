Eintracht Frankfurt winkt Millionen-Regen

IMAGO/Revierfoto

Sportvorstand Markus Krösche plant den Kader von Eintracht Frankfurt

Wenn Borussia Dortmund im Champions-League-Finale am 1. Juni auf Real Madrid trifft, drückt Eintracht Frankfurt dem BVB ganz besonders die Daumen. Die SGE würde sich bei einem schwarz-gelben Triumph nämlich für die Königsklasse qualifizieren, sofern der sechste Platz in der Bundesliga gehalten wird. Ein solches Szenario hätte gleich mehrere Vorteile.

Laut "Sport Bild" würde Eintracht Frankfurt bei einer Champions-League-Teilnahme 25 Millionen Euro als UEFA-Startprämie kassieren, hinzu kämen wohl Ticket-Einnahmen von rund acht Millionen Euro. Die Beträge könnten je nach Saisonverlauf in der Königsklasse weiter ansteigen.

Doch soweit ist es noch nicht: Zunächst muss Eintracht Frankfurt den sechsten Platz in der Bundesliga verteidigen. Die Hessen haben aktuell 46 Punkte auf dem Konto und eine Tordifferenz von +1. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller trifft am 34. Spieltag auf RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr). Verfolger TSG Hoffenheim (43 Zähler/ Tordifferenz von -2) empfängt zeitgleich den FC Bayern.

Zudem muss der BVB mitspielen. Nur wenn Borussia Dortmund das Champions-League-Finale gegen Real Madrid gewinnt, erhält die Bundesliga einen sechsten Startplatz für die Königsklasse. Ansonsten geht es für die SGE in die Europa League.

Kann Eintracht Frankfurt seine Leistungsträger halten?

Eintracht Frankfurt würde die Mehreinnahmen selbstverständlich mit Kusshand nehmen. "Sport Bild" zufolge wäre ein Verbleib von Willian Pacho äußerst wahrscheinlich, sollte sich die SGE tatsächlich noch für die europäische Beletage qualifizieren. Der Innenverteidiger soll großes Interesse auf dem Transfermarkt wecken.

Angreifer Omar Marmoush steht in der Premier League wohl hoch im Kurs. Tottenham Hotspur, Newcastle United sowie der FC Arsenal und FC Liverpool wurden in den vergangenen Wochen mit dem 25-Jährigen in Verbindung gebracht. Die Frankfurter fordern angeblich rund 50 Millionen Euro als Ablöse.

Laut "Sport Bild" steht Nationalspieler Pascal Groß von Brighton & Hove Albion beim Europa-League-Sieger von 2022 nach wie vor auf der Transferliste. Im Falle der Königsklassen-Quali stünde der Eintracht schlicht mehr Geld zur Verfügung, um den Kader im Sommer zu verbessern.