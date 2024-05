Heftige Ego-Vorwürfe bei Union Berlin

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Ego-Alarm bei Union Berlin

Von der Champions League in die 2. Bundesliga? Dieser krasse Absturz droht Union Berlin am Saisonende. Mehrere Führungsspieler sollen schon vor längerer Zeit intern Alarm geschlagen haben.

Das große Problem der Eisernen 2023/2024 im Vergleich zu den zurückliegenden Spielzeiten: Statt einer Mannschaft präsentiert sich das Team wie eine Ansammlung von Ich-AGs. Kapitän Christopher Trimmel und sein Stellvertreter Rani Khedira sollen die beängstigende Entwicklung laut "Sport Bild" bereits im Saisonverlauf erkannt und angesprochen haben.

Ihr Vorwurf: Einige Profis hätten angesichts der Auftritte auf der großen Champions-League-Bühne ihr Ego in den Vordergrund gestellt, statt den Teamgedanken zu leben. Trimmels und Khediras Vorstoß sei allerdings verhallt, heißt es. Konsequenzen wurden daraus nicht gezogen.

Wen die beiden Führungsspieler mit ihrer Kritik gemeint haben, liegt auf der Hand. Star-Neuzugänge wie David Datro Fofana oder Leonardo Bonucci verließen Union bereits im Winter wieder. Auch Kevin Behrens zog es weg, der Angreifer heuerte bei Bundesliga-Konkurrenz VfL Wolfsburg an. Der ebenfalls mit großen Erwartungen verpflichtete Ex-Nationalspieler Kevin Volland konnte zu keiner Zeit nachweisen, eine echte Verstärkung zu sein.

Union Berlin droht noch der Abstieg

Ob aktuell alle Spieler ihren Fokus voll auf den Klassenerhalt mit Union Berlin legen, darf ebenfalls bezweifelt werden.

Robin Gosens soll sich mit einer Rückkehr in die italienische Serie A beschäftigen, um dort seine Aussichten auf ein DFB-Comeback wieder zu verbessern. Der portugiesische Abwehrspieler Diogo Leite soll "Sport Bild" zufolge von seinem Berater bei anderen Klubs angeboten werden.

Union droht am letzten Spieltag noch der direkte Abstieg in die 2. Bundesliga. Aber auch die Rettung ist noch möglich. Am Samstag um 15:30 Uhr empfangen die Köpenicker an der Alten Försterei den SC Freiburg.