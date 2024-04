Hertha-Star verspricht: "Gehe nächste Saison mit an"

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Toni Leistner (M.) hat bei Hertha BSC noch Vertrag bis 2025

Seit dem vergangenen Spieltag ist definitiv klar, dass Hertha BSC den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga verpassen und auch 2024/2025 in der zweiten Liga spielen wird. Durch das 1:1-Remis gegen Hannover 96 ist der dritte Platz rechnerisch nicht mehr zu holen für die Berliner. Kapitän Toni Leistner ordnete den erneuten Rückschlag ein und äußerte sich zu eigenen Zukunftsplänen.

Dass Hertha BSC den Ausgleich von Hannover 96 in der Nachspielzeit schlucken musste, war nach Ansicht von Leistner typische für die gesamte Saison der Alten Dame.

"Das ist ein Sinnbild der ganzen Saison, wie viele Führungen wir weggeschenkt haben und nicht konzentriert bis zum Schluss arbeiten. Gefühlt war das eine verschenkte Saison", wurde der 34-Jährige bei "Bild" zitiert.

Leistner selbst stand dabei 90 Minuten lang auf dem Rasen, nachdem er in den Wochen zuvor seinen Stammplatz in der Innenverteidigung eingebüßt hatte. Insgesamt steht er bei 23 Zweitliga-Einsätzen für Hertha BSC. An einen Sommer-Abschied denkt der Routinier trotz des verpassten Wiederaufstiegs derweil nicht, wie er selbst betonte.

Hertha BSC hat mehr Tore kassiert als der Vorletzte Rostock

"Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich nicht mehr Woche für Woche nach Veränderung schaue. Ich habe hier zwei Jahre für ein Projekt unterschrieben und das gehe ich nächste Saison mit an", meinte Leistner und verwies auf seinen bis 2025 laufenden Vertrag in der Hauptstadt.

Hertha BSC stellt mit 63 geschossenen Toren zwar die zweitbeste Offensive der 2. Bundesliga, hat allerdings in der eigenen Hintermannschaft immer wieder große Probleme gehabt. Nach Ansicht Leistners bedeutet das die größte Stellschraube für die nächste Saison, an der gedreht werden müsse: "Wir können Tore schießen und müssen als Team viel besser verteidigen. Wir haben gerade defensiv viele Hausaufgaben für die neue Saison."

Mit 52 Gegentoren haben die Berliner sogar mehr Treffer kassiert als der Tabellenvorletzte Hansa Rostock (51).