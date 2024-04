Kimmich zu Spanien-Gerüchten: "Unglaubliche Vereine"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Joshu Kimmich spielt seit 2015 für den FC Bayern

Am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) empfängt der FC Bayern den spanischen Vorzeigeklub Real Madrid zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League. Auf Münchner Seite wird mit Joshua Kimmich ein Bayern-Star zum Einsatz kommen, der zuletzt auch immer wieder mit einem möglichen Wechsel nach Spanien in Verbindung gebracht wurde.

Vor dem ersten Duell mit dem spanischen Rekordmeister hat sich Kimmich nun im Gespräch mit der Sportzeitung "as" zu den Gerüchten geäußert, dass es ihn selbst in die spanische LaLiga zu Real Madrid oder dem FC Barcelona ziehen könnte.

"Darüber denke ich im Moment noch nicht nach. Ich werde zuerst mit Bayern sprechen. Aber natürlich sind Barcelona und Real Madrid unglaubliche Vereine mit einer unglaublichen Geschichte", sprach der 29-Jährige hochachtungsvoll über die beiden Top-Klubs aus LaLiga, die beide am Rechtsverteidiger der Münchner interessiert sein sollen.

Vor allem der FC Barcelona soll an Kimmich dran sein, der seit 2015 für den FC Bayern aufläuft. Ob er seinen 2025 auslaufenden Vertrag beim entthronten deutschen Meister noch einmal verlängern wird, ließ der Starspieler bis zuletzt noch offen.

Kimmich über gemeinsame Vergangenheit mit Rangnick

Kimmich führte aus, dass auch die vakante Cheftrainer-Frage dabei eine Rolle spielt: "Es ist eine sehr interessante Frage für mich, aber im Moment ist es nicht das Wichtigste. Wenn man einen Vertrag unterschreibt, unterschreibt man ihn nicht mit dem Trainer. Man unterschreibt ihn mit dem Verein. Für mich ist der Verein das Wichtigste, nicht nur der Trainer. Aber natürlich ist es auch wichtig zu wissen, was der Trainer über dich und die Mannschaft denkt."

Derzeit gilt Ralf Rangnick als heiß gehandelter Anwärter auf die Nachfolge von Thomas Tuchel beim FC Bayern. Rangnick hatte Kimmich vor elf Jahren einst zu RB Leipzig geholt, beide verbindet also bereits eine gemeinsame Vergangenheit.

"Ich kenne ihn zwar nicht als Trainer, hatte ihn in der Zeit in Leipzig als Sportdirektor. Er war dort sehr stark. Er ist sehr wichtig für meine Karriere [...]. Es war fantastisch für mich, dass er und Trainer Alex Zorniger mich wollten und mich aus der Stuttgarter U19-Mannschaft nach Leipzig geholt haben."