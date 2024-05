Undav-Verhandlungen beim VfB gehen in die heiße Phase

IMAGO/Philippe Ruiz

Deniz Undav spielt mit dem VfB Stuttgart eine herausragende Bundesliga-Saison

Der VfB Stuttgart will seinen Leihspieler Deniz Undav unbedingt über den Sommer hinaus im Ländle halten und den Stürmer fest verpflichten. Und auch Undav selbst will unbedingt auch kommende Saison für den VfB auf Torejagd gehen. Doch noch sitzt der englische Erstligist Brighton & Hove Albion am längeren Hebel, hat Undav noch bis 2026 unter Vertrag. Nun kommt offensichtlich Bewegung in die ganze Angelegenheit.

Wie der TV-Sender "Sky" am Montagabend vermeldete, sollen die konkreten Verhandlungen zwischen dem VfB Stuttgart und den Seagulls mittlerweile begonnen haben. Es geht um die genauen Ablösemodalitäten, zu denen Undav nach der laufenden Saison fix von Brighton zu den Schwaben wechseln könnte.

Grundsätzlich stehen die möglichen Wechsel-Parameter bereits fest, besitzt der VfB doch eine Kaufoption für den 27-Jährigen, die sich bei circa 20 Millionen Euro befinden soll. Doch die Schwaben hoffen wohl darauf, den Preis noch etwas nach unten drücken zu können.

Der Spieler selbst hatte sich am vergangenen Bundesliga-Wochenende unmissverständlich zu seiner Wunschvorstellung geäußert, im kommenden Jahr unbedingt im Verein bleiben zu wollen. Undav selbst habe das allen Beteiligten "klipp und klar" mitgeteilt und träume schon davon, in 2024/2025 mit den Schwaben in der Champions League zu spielen.

Undav mit 18 Saisontoren in der Bundesliga

Laut dem Medienbericht haben alle Beteiligten "noch ein paar Wochen Zeit", um zu einer Einigung zu gelangen. So lange nämlich läuft die Kaufoption für den Mittelstürmer noch.

Zwischen dem VfB Stuttgart und der Spielerseite selbst müssten auch noch Details zu möglichen Gehaltszahlungen geklärt werden. Doch das würde im Falle der Einigung zwischen den beiden Klubs wohl keine hohe Hürde mehr darstellen. Insgesamt sei eine Einigung zwischen dem VfB, Brighton & Hove Albion und dem Torjäger selbst mittlerweile sehr wahrscheinlich.

Undav hatte in seiner ersten Bundesliga-Saison überhaupt bis dato 18 Tore in 29 Partien für seine Farben beigesteuert.