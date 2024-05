So teuer wäre VfB-Knipser Guirassy für den BVB

IMAGO/Markus Fischer

Serhou Guirassy könnte zum BVB wechseln

Serhou Guirassy ist der Top-Torjäger der Bundesliga-Überflieger vom VfB Stuttgart. Der Mittelstürmer hat überragende 26 Tore in 27 Einsätzen markiert, hat somit großen Anteil an der Qualifikation für die Champions League der Schwaben. In der Königsklasse könnte Guirassy womöglich aber auch mit Borussia Dortmund antreten, denn der BVB soll ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers haben.

Dass die Schwarz-Gelben, die in dieser Saison alle drei Pflichtspiele gegen die Schwaben verloren hatten (zweimal Bundesliga, einmal DFB-Pokal), Guirassy auf dem Zettel haben, ist soweit nichts Neues.

Die möglichen Rahmenbedingungen für einen Transfer des 28-Jährigen aber schon. Die "Bild" vermeldete am Dienstag nämlich, zu welchen Konditionen der Guineer wohl aus dem Ländle ins östliche Ruhrgebiet wechseln könnte.

Guirassy hat dem Zeitungsbericht zufolge zwar noch einen laufenden Vertrag bis 2026 beim VfB Stuttgart, besitzt allerdings eine Ausstiegsklausel. Demnach könnte der BVB den VfB-Knipser schon für 18 Millionen Euro Ablöse verpflichten. So zumindest soll es in dem entsprechenden Vertragspassus stehen.

Der aktuelle Marktwert des Mittelstürmers wird auf über das Doppelte der 18 Millionen Euro taxiert, weshalb Guirassy für Borussia Dortmund zu einem echten Schnäppchen werden könnte.

VfB Stuttgart will Guirassy gerne noch ein Jahr halten

Das nötige Kleingeld sowie der Kaderplatz könnten im bevorstehenden Transfersommer ebenfalls freigemacht werden, wird doch Sebastien Haller mit einem Abschied aus Dortmund in Verbindung gebracht.

In Sachen Gehalt könnte Guirassy bei BVB einen echten Satz machen und den womöglich größten Vertrag seiner Profi-Karriere unterschreiben. Der "Bild" zufolge winkt dem Torjäger nämlich ein Jahresgehalt von bis zu neun Millionen Euro, sollte er sich für die Dortmunder entscheiden.

Beim derzeitigen Tabellendritten aus Stuttgart besteht weiterhin die Hoffnung, den treffsichersten Angreifer der laufenden Saison noch mindestens ein weiteres Jahr halten zu können. Eine endgültige Entscheidung in der Causa Guirassy wird aber nicht mehr für die am Samstag endende Bundesliga-Saison erwartet.