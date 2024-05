Reese hält sich Hertha-Abschied weiter offen

IMAGO/M. Popow

Fabian Reese ist Leistungsträger bei Hertha BSC

Es ist quasi die einhellige Meinung aller Beteiligten und Beobachter der 2. Bundesliga, dass Fabian Reese in der zurückliegenden Saison der beste Spieler ligaweit war. Der Flügelstürmer von Hertha BSC blickt auf hervorragende Leistungen zurück, die auch in der ersten Liga Interesse wecken dürften. Zu einem möglichen Sommer-Abschied aus Berlin hat sich Reese zuletzt selbst geäußert.

Neben Top-Torjäger Haris Tabakovic (22 Saisontore in seiner ersten Hertha-Saison) war Fabian Reese an den vergangenen 33 Zweitliga-Spieltagen zumeist einer der großen Aktivposten im Offensivspiel von Hertha BSC und somit mitverantwortlich dafür, dass die Alte Dame trotz des mäßigen achten Tabellenplatzes mit 68 Treffern die zweitbeste Offensive der 2. Bundesliga stellt. Selbst die beiden Aufsteiger FC St. Pauli (60 Tore) und Holstein Kiel (63 Tore) haben nicht so häufig getroffen wie die Hauptstädter.

Reese, der in den Jahren zuvor schon für den Karlsruher SC, die SpVgg Unterhaching und Holstein Kiel in der zweiten Liga am Ball war, will nur allzu gerne endlich wieder im deutschen Fußball-Oberhaus ran.

Im Alter von mittlerweile 26 Jahren bringt es der gebürtige Kieler nämlich erst auf 13 Bundesliga-Partien, die er zwischen 2016 und 2020 allesamt für den FC Schalke 04 bestritt.

Reese bei mehreren Bundesliga-Klubs gehandelt

Nun zum vermutlich besten Spieler der zweiten Liga gereift, will er eine Rückkehr in die Erstklassigkeit in diesem Sommer bewusst nicht ausschließen.

"Ich habe bisher mit niemandem gesprochen, weder mit Hertha noch mit einem anderen Verein", sagte Reese nach dem letzten Heimspiel samt Traumtor gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:1) am "Sky"-Mikrofon.

Der Offensivmann gab aber unumwunden zu: "Natürlich wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich mir nichts anhöre und grundsätzlich alles kategorisch ausschließe. Dafür bin ich zu sehr Wettkampftyp."

Vertraglich ist Reese zwar noch langfristig bis 2028 an die Berliner Hertha gebunden. In der jüngeren Vergangenheit wurde er aber schon bei zahlreichen Bundesliga-Klubs wie Werder Bremen, dem FC Augsburg oder dem VfL Wolfsburg ins Gespräch gebracht.